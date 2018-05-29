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Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах алкоголизма

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 23:57
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Актер назвал алкоголизм "вулканической яростью"

Британский и американский актер Энтони Хопкинс рассказал, почему счастлив быть алкоголиком и поделился своими мыслями о позитивных сторонах алкоголизма. Об этом сообщает The Guardian.

"Я очень счастлив тому, что я алкоголик, это великолепный дар, потому что куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной. В ней моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, оно может разорвать тебя на куски и убить", — сказал Хопкинс.

Актер отметил, что он может контролировать свою ярость благодаря творчеству. Он вспомнил о том, что в 1975 году пытался отказаться от употребления алкоголя, но не смог подавить свой характер. "Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр". Я согласился с ней. И она сказала: "Ну так и будь этим монстром"", — поведал актер.

Напомним, что назван самый вредный алкогольный напиток.

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Теги: алкоголь, алкоголизм, актер
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