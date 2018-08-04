Епатажний мільйонер Джанлука Ваккі підірвав мережу танцем у жіночому купальнику (відео)

Фото: Джанлука Вакки (instagram.com/gianlucavacchi)

Мільйонер змусив знову весь світ говорити про нього

Відомий мільйонер Джанлука Ваккі, який два роки тому показав відео своїх запальних танців на палубі яхти в компанії молодої красуні, знову змусив всіх говорити про нього.

На цей раз він опублікував відео свого танцю, який він виконує під пісню репера Дрейка "In my feelings" в жіночому купальнику і на шпильках. Відповідний ролик він виклав на своїй сторінці в Instagram.

Публікація від Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 31 Лип 2018 в 7:32 PDT

Відео: танець мільйонера Джанлуки Ваккі (instagram.com/gianlucavacchi)

"Це справжній #kikichallenge. Я закликаю вас, зробити подібне і посміятися разом зі мною... Життя – це жарт... Посміхайтеся"", - підписав публікацію мільйонер.

До речі, нещодавно відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій варіант світового флешмобу. На опублікованому відео видно, як зірка виходить із автомобіля, що їде, і починає танцювати, намагаючись встигнути за авто під пісню відомого американського репера Drake "In my feelings".

Нещодавно ми писали про те, що священика-мільйонера з України заарештували за масштабну кібераферу.

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