Епатажний мільйонер Джанлука Ваккі підірвав мережу танцем у жіночому купальнику (відео)

Мільйонер змусив знову весь світ говорити про нього
Відомий мільйонер Джанлука Ваккі, який два роки тому показав відео своїх запальних танців на палубі яхти в компанії молодої красуні, знову змусив всіх говорити про нього.
На цей раз він опублікував відео свого танцю, який він виконує під пісню репера Дрейка "In my feelings" в жіночому купальнику і на шпильках. Відповідний ролик він виклав на своїй сторінці в Instagram.
Відео: танець мільйонера Джанлуки Ваккі (instagram.com/gianlucavacchi)
"Це справжній #kikichallenge. Я закликаю вас, зробити подібне і посміятися разом зі мною... Життя – це жарт... Посміхайтеся"", - підписав публікацію мільйонер.
До речі, нещодавно відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій варіант світового флешмобу. На опублікованому відео видно, як зірка виходить із автомобіля, що їде, і починає танцювати, намагаючись встигнути за авто під пісню відомого американського репера Drake "In my feelings".
Нещодавно ми писали про те, що священика-мільйонера з України заарештували за масштабну кібераферу.
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