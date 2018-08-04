"Якщо вже йти, то у президенти": Усик повідомив про терміни закінчення боксерської кар'єри

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Спортсмен повідомив, що ще якийсь час він ще планує залишатися на рингу

Нещодавно Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу. З тих пір, як зазначає спортсмен, в його житті з'явилося ще більше прес-конференцій та інтерв'ю. Так, в одному зі своїх виступів на телеканалі "112" боксер заявив, що планує завершити спортивну кар'єру у перспективі найближчих семи років.

Відповідаючи на питання журналіст, Олександр Усик прокоментував свої плани щодо боксерської кар'єри простими словами: "Найближча перспектива – це сім років. Побоксувати ще треба позайматися, порадіти. Ще ряд питань є, які треба закрити. Мені подобається це. Якщо я цього не роблю, мені важко стає. Якщо я не боксую якийсь час, мені чогось не вистачає. Мені це потрібно. Коли у мене не буде цього відчуття, того, що мене це несе, "пре", кураж, як тільки я відчую, що його немає, то все"

Також на передачі у Олександра запитували, не налаштований він піти в політику. Але боксер сказав, що йому це не цікаво, і що він не збирається розчаровувати своїх фанатів, і жартома додав: "Якщо вже йти, то в президенти йти... Але я молодий, мені ще не можна. Я ще боксую".

До речі, нещодавно Усик зробив цікаве визнання – він розповів, що пише вірші, а ще спортсмен розповів, про те, що хотів би, щоб його діти обрали собі в майбутньому професію самостійно.

Також раніше ми писали про те, як Олександр Усик відреагував на зроблену йому пропозицію про зміну громадянства.

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