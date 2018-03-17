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Жeня Галич заспівав хіт Олeг Винника (відeо)

STYLERЗірки        17.03.2018 - 09:58
Фото: Женя Галич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Женя Галич (Віталій Носач, РБК-Україна)

Женя Галич швидко увійшов в образ Олега Винника і голосно перевів його найпопулярніший хіт

Лідер української рок-групи "O.Torvald" в ефірі української радіостанції пішов на музичний експеримент і переспівав в прямому ефірі композицію виконавця Олега Винника під назвою "Вовчиця".

Відповідне Youtube-відео вже з'явилось на каналі радіостанції "Люкс ФМ".

"Соліст гурту O.Torvald Женя Галич співає, як бог! Ми попросили його заспівати знамениту" Вовчиця "Олега Винника. І те, що ви зараз почуєте, вас просто вразить. Ось це був би дует - Женя і Олег!", - йдеться в підписі до відеоролика.

Женя Галич перепел "Вовчиця" Винника (відео: youtube.com/Люкс ФМ)

І дійсно, Женя Галич швидко увійшов в образ Олега Винника і голосно перевів його найпопулярніший хіт.

Нагадаємо, відомий рок-гурт O.Torvald в січні знімала кліп на пісню "Ліхтарі". Ця композиція увійшла до останнього альбому столичного колективу, який вийшов в минулому році і отримав назву "Бісайді".

Кліп на пісню "Ліхтарі"

Відзначимо, 13 березня, рок-група O.Torvald презентувала свій кліп на пісню "Ліхтарі" на найбільшому медіафасаді одного з ТРЦ в центрі Києва.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: O.Torvald
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