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Жeня Галич спeл хит Олeга Винника (видeо)

STYLERЗвёзды        17.03.2018 - 09:58
Фото: Женя Галич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Женя Галич (Виталий Носач, РБК-Украина)

Женя Галич быстро вошел в образ Олега Винника и громко перепел его самый популярный хит

Лидер украинской рок-группы "O.Torvald" в эфире украинской радиостанции пошел на музыкальный эксперимент и перепел в прямом эфире композицию исполнителя Олега Винника под названием "Вовчиця".

Соответствующее Youtube-видео уже появилось на канале радиостанции "Люкс ФМ".

"Солист группы O.Torvald Женя Галич поет, как бог! Мы попросили его спеть знаменитую "Вовчицю" Олега Винника. И то, что вы сейчас услышите, вас просто поразит. Вот это был бы дуэт – Женя и Олег!", – говорится в подписи к видеоролику.

Женя Галич перепел "Вовчицю" Винника (видео: youtube.com/Люкс ФМ)

И действительно, Женя Галич быстро вошел в образ Олега Винника и громко перепел его самый популярный хит.

Напомним, известная рок-группа O.Torvald в январе снимала клип на песню "Ліхтарі". Эта композиция вошла в последний альбом столичного коллектива, который вышел в прошлом году и получил название "Бісайди".

Клип на песню "Ліхтарі"

Отметим, 13 марта, рок-группа O.Torvald презентовала свой клип на песню "Ліхтарі" на самом большом медиафасаде одного из ТРЦ в центре Киева. 
 

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Теги: O.Torvald
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