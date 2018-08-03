Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фото

STYLER Зірки 03.08.2018 - 16:45
Фото: Роберт Дель Ная (facebook.comIgorGapochkaArtWhizz) Фото: Роберт Дель Ная (facebook.comIgorGapochkaArtWhizz)

Музикант опублікував кілька знімків

Лідер британського тріп-хоп-групи Massive Attack Роберт Дель Ная, якого підозрювали в авторстві столичних графіті, показав яскраві фото з Києва, де у колективу був конверт на фестивалі UPark. Знімки музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоФронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоФронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоФронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

На фото зображені київські пам'ятки, серед яких Золоті ворота, Майдан, пам'ятник Булгакову на Андріївському узвозі, будівля Центрального універмагу і багато іншого.

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фото
Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоФронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоФронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

При цьому чорно-білі знімки Роберт Дель Ная залишив без підпису. Музикант зазначив тільки геолокації.

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоФронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоФронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фотоСкріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Нагадаємо, що після виступу гурту Massive Attack у Києві з'явилися кілька Графіті, схожих за стилем роботи Бенксі. Саме Роберта Дель Ная підозрюють, як того самого художника, який ховається під псевдонімом.

Однак Бенксі спростував своє авторство графіті.

Пізніше з'явилася інформація про справжніх авторів.

Що ви не знали про загадкову дружину принца Гаррі

В Одесу приїхав виконавець хіта "Голубая луна" (фото, відео) Відомий американський гурт зняв в Києві новий кліп (відео)
Теги:  Massive Attack,  музикант,  Зірки,  группы