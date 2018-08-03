Фронтмен Massive Attack поділився враженнями про Києві у фото

Фото: Роберт Дель Ная (facebook.comIgorGapochkaArtWhizz)

Музикант опублікував кілька знімків

Лідер британського тріп-хоп-групи Massive Attack Роберт Дель Ная, якого підозрювали в авторстві столичних графіті, показав яскраві фото з Києва, де у колективу був конверт на фестивалі UPark. Знімки музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

На фото зображені київські пам'ятки, серед яких Золоті ворота, Майдан, пам'ятник Булгакову на Андріївському узвозі, будівля Центрального універмагу і багато іншого.



Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

При цьому чорно-білі знімки Роберт Дель Ная залишив без підпису. Музикант зазначив тільки геолокації.

Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скріншот (instagram.com/robert3delnaja)

Нагадаємо, що після виступу гурту Massive Attack у Києві з'явилися кілька Графіті, схожих за стилем роботи Бенксі. Саме Роберта Дель Ная підозрюють, як того самого художника, який ховається під псевдонімом.

Однак Бенксі спростував своє авторство графіті.

Пізніше з'явилася інформація про справжніх авторів.

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