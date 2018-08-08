Головний "таксист" Франції, якого побили в Москві, може осліпнути

Фото: Самі Насері (twitter.com samynaceri)

Актора-"кримнашиста" можуть очікувати серйозні наслідки після бійки

Знаменитий французький актор Самі Насері, якого побили в барі в Москві, може осліпнути. Про це передає Telegram-канал Mash.

Насері отримав травму на обличчі, у нього величезна гематома під оком. Зірка "Таксі" також переніс складну операцію на оці в московському НДІ, яка тривала 10 годин.

Повідомляється, що акторові замінили кришталик ока.

"Пару місяців тому у актора вже діагностували перелом орбіти ока. У барі, як на зло, білоруси потрапили йому в саме хворе місце", - зазначили в спільноті.

"Громадянин Франції Самі Насері почуває себе добре. Складна хірургічна операція виконана успішно", - сказав фахівець-офтальмолог Моз Росії Володимир Нероєв, передають росСМИ.

У паблику ж стверджують, що кришталик може не прижитися і тоді Самі осліпне на одне око.

"Крім проблем зі здоров'ям у француза зірвався хороший контракт на зйомку фільму", - повідомили в Telegram-каналі Mash.

Скріншот поста (Telegram-канал Mash)

У свою чергу, Насері запевняє фанатів, що з ним все в порядку.

"Після неправдивих новин буду дуже вдячний якщо ви не станете поширювати чутки про мою так званої важкої травми голови. Я відчуваю себе добре, посилаю вам своє тепло, дуже скоро ви побачите нові проекти", - написав він на сторінці Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/samynacerioff)

У минулому році відомий французький актор став почесним таксистом окупованого Криму. Він отримав посвідчення почесного члена кримського профспілки "Таксист" під номером 777.

Варто відзначити, що за незаконне відвідування окупованого Російською Федерацією Криму Насері потрапив у базу "Миротворця".

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі одружилися