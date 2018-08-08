Главный "таксист" Франции, которого избили в Москве, может ослепнуть

Фото: Сами Насери (twitter.com samynaceri)

Актера-"крымнашиста" могут ожидать серьезные последствия после драки

Знаменитый французский актер Сами Насери, которого избили в баре в Москве, может ослепнуть. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Насери получил травму на лице, у него огромная гематома под глазом. Звезда "Такси" также перенес сложную операцию на глазу в московском НИИ, которая длилась 10 часов.

Сообщается, что актеру заменили хрусталик глаза.

"Пару месяцев назад у актёра уже диагностировали перелом орбиты глаза. В баре, как назло, белорусы попали ему именно в больное место", - отметили в сообществе.

"Гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно", - сказал специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев, передают росСМИ.

В паблике же утверждают, что хрусталик может не прижиться и тогда Сами ослепнет на один глаз.

"Помимо проблем со здоровьем у француза сорвался хороший контракт на съемку фильма", - сообщили в Telegram-канале Mash.

Скриншот поста (Telegram-канал Mash)

В свою очередь, Насери уверяет фанатов, что с ним все в порядке.

"После ложных новостей буду очень благодарен если вы не станете распространять слухи о моей так называемой тяжелой травме головы. Я чувствую себя хорошо, посылаю вам свое тепло, очень скоро вы увидите новые проекты", - написал он на странице в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/samynacerioff)

В прошлом году известный французский актер стал почетным таксистом оккупированного Крыма. Он получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза "Таксист" под номером 777.

Стоит отметить, что за незаконное посещение оккупированного Российской Федерацией Крыма Насери угодил в базу "Миротворца".

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