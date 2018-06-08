Голлівудська зірка з України похизувалася підтягнутою фігурою (фото)

Відома актриса поділилася з шанувальниками новим знімком

Відома голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко показала підтягнуту фігуру. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На знімку 38-річна Куриленко в чорному цілісному купальнику з вирізами на животі засмагає на виступі посеред басейну.

"Відпочиваю біля басейну", - написала під фото актриса.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Варто відзначити, що нещодавно зірка поділилася фотографіями з рідного міста, на яких вона зриває і їсть черешні з дерева.

"Memories from my hometown (Спогади з мого рідного міста)" – написала під фото актриса.

Скріншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася в Бердянську Запорізької області. У 16 років українка переїхала в Париж і пізніше підписала контракт з агентством Madison. Вже у 18 років Куриленко з'явилася на обкладинці модних глянців, зокрема Glamour, ELLE, Marie Claire і Vogue. Актриса стала відома завдяки ролі "дівчини Джеймса Бонда" у фільмі про агента 007.

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