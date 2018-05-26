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Украинская девушка Бонда поразила сеть трогательным фото

STYLERЗвёзды        26.05.2018 - 08:30
Фото: Ольга Куриленко (glaminfo.ru)
Фото: Ольга Куриленко (glaminfo.ru)

Актриса поделилась воспоминанием о своем родном городе

Известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, поразила сеть воспоминанием о своем родном городе. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"Воспоминание из моего родного города", - подписала она фото.

Обратим внимание, что на самом изображении Куриленко есть черешню. Также она призналась, что скучает и любит свою страну.

Фото: скнишот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Уточним, что она родилась в украинском городе Бердянск в 1979-м году, в котором прожила 16 лет. После этого улетела в Париж, где начала карьеру модели.

Фото: Куриленко с черешней (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

В то же время пользователи сети не смогли пройти мимо поста Куриленко, пригласив ее посетить родной город.

Фото: Куриленко с черешней (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Черешня уже опять достигла. Приезжайте домой", - написала пользователь Анастасия Несен.

"Гордимся землячкой", - подчеркнул юзер Надежда Хоменко.

"Хорошие воспоминания", - считает пользователь Дмитрий Мох.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Кстати, известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, решила поздравить в Іnstagram своих фанатов с Пасхой, чем возмутила пользователей соцсети. В ответ на поздравления, пользователи из Украины с возмущением написали, что они едят не куличи, а "паску". "В Украине не кулич, а паска", - пишет юзер natasha0473.

Также пользователи напомнили Ольге, что Пасха для православных украинцев еще не наступила (1 апреля Пасху праздновали христиане западного обряда, 8 апреля – христиане восточного обряда – православные и греко-католики.).

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Теги: Голливуд, актриса, куриленко, украинцы
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