Gorillaz у Києві: легендарні британці попросили 100 літрів алкоголю і бісквітні тортики

Стало відомо, що група зіграє на UPark Festival, скільки з собою везе музикантів і навіщо рокерам тенісний стіл

Музиканти культової британської рок-групи Gorillaz, яка 25 липня виступить у Києві на фестивалі UPark, попросили організаторів забезпечити їх алкоголем, британською сіллю, бісквітними тортиками і не тільки. Саме ці продукти присутні у побутовому райдері артистів.

Для того, щоб представити себе у всій красі Києву, до 13-ти учасників Gorillaz приєднається ще 28 додаткових музикантів. Грати група планує близько двох годин, а їх треклист з'єднає півдесятка нових треків з альбому "The Now Now" і всі хіти з дискографії команди ("Clint Eastwood", "Feel Good Inc.", "Stylo" та інші).

Gorillaz - Clint Eastwood

Зазначимо, що шоу Gorillaz, за версією американського видання Wired, входить в топ найбільш високотехнологічних концертів сучасності. Для того, щоб об'єднати віртуальних героїв і реальних музикантів, група везе в столицю України тонни додаткового сценічного світла.

Для того, щоб розмістити всю зоряну команду Gorillaz на стадіоні "Динамо" доведеться спорудити 21 гримерку.

Gorillaz - Feel Good Inc.

Одна з головних вимог побутового райдера - стіл для настільного тенісу. Саме за ним перед виходом на сцену група збирається у повному складі і налаштовується на робочий лад.

Примітно, що, незважаючи на сотню літрів всілякого алкоголю в гримерках, всій команді Gorillaz строго настрого заборонено пити до виходу на сцену. Крім пива, в умовах райдера значиться обов'язкова пляшка мескалю. Його група п'є виключно з сіллю, привезеною з британського містечка Малдон.

У переліку екзотичних вимог Gorillaz також: банановий хліб, бісквітні торти "Вікторія" та лимонні тістечка - все це повинно подаватися під обіднє чаювання групи, яка шанує Британію і її традиції, незалежно від того, де дає концерт.

Нагадаємо, що володарі двох статуеток Grammy виступлять на фестивалі UPark 25 липня. Це буде їх перший виступ в історії України.

Gorillaz на Upark Festival 2018

