Gorillaz в Киеве: легендарные британцы попросили 100 литров алкоголя и бисквитные тортики

Стало известно, что группа сыграет на UPark Festival, сколько с собой везет музыкантов и зачем рокерам теннисный стол

Музыканты культовой британской рок-группы Gorillaz, которая 25 июля выступит в Киеве на фестивале UPark, попросили организаторов обеспечить их алкоголем, британской солью, бисквитными тортиками и не только. Именно эти продукты присутствуют в бытовом райдере артистов.

Для того, чтобы представить себя во всей красе Киеву, к 13-ти участникам Gorillaz присоединится еще 28 дополнительных музыкантов. Играть группа планирует около двух часов, а их треклист соединит полдесятка новых треков из альбома "The Now Now" и все хиты из дискографии команды ("Clint Eastwood", "Feel Good Inc.", "Stylo" и другие).

Gorillaz - Clint Eastwood

Отметим, что шоу Gorillaz, по версии американского издания Wired, входит в топ самых высокотехнологичных концертов современности. Для того, чтобы объединить виртуальных героев и реальных музыкантов, группа везет в столицу Украины тонны дополнительного сценического света.

Для того, чтобы разместить всю звездную команду Gorillaz на стадионе "Динамо" придется соорудить 21 гримерку.

Gorillaz - Feel Good Inc.

Одно из главных требований бытового райдера - стол для настольного тенниса. Именно за ним перед выходом на сцену группа собирается в полном составе и настраивается на рабочий лад.

Примечательно, что, несмотря на сотню литров всевозможного алкоголя в гримерках, всей команде Gorillaz строго настрого запрещено пить до выхода на сцену. Кроме пива, в условиях райдера значится обязательная бутылка мескаля. Его группа предпочитает пить исключительно с солью, привезенной из британского городка Малдон.

В перечне экзотических требований Gorillaz также: банановый хлеб, бисквитные тортики "Виктория" и лимонные пирожные - все это должно подаваться под обеденное чаепитие группы, которая чтит Британию и ее традиции, независимо от того, где дает концерт.

Напомним, что обладатели двух статуэток Grammy выступят с на фестивале UPark 25 июля. Это будет их первое живое выступление в истории Украины.

Gorillaz на Upark Festival 2018

Ранее Styler писал о том, что ONUKA выступит на одной сцене с культовыми Gorillaz.