"Каже, що молився": український футболіст демонстративно відвернувся від російського прапору під звуки гімну РФ

Фото: Віталій Федорів (olimpik.com.ua)

Під час виконання гімну всі, крім Віталія Федоріва були повернені до прапора з триколором

Перед початком футбольного матчу сьомого туру національної Футбольної ліги між командами "Сочі" і "Нижній Новгород" в Росії український спортсмен Віталій Федорів демонстративно відвернувся від флага з триколором під час виконання гімну. Про це повідомляється на спортивному порталі "sport24".

Відомо, що під час виконання гімну РФ всі гравці, арбітри і навіть вболівальники повернулися в бік прапора Росії, але український футболіст проігнорував це, і залишився стояти обличчям до трибун.

Дії Віталія відразу назвали "протестом дня", а його самого звинуватили в демонстративну неповагу до російського прапору і гімну. Після матчу Федорів пояснив свої дії таким тим, що він просто молився: "Я людина віруюча. Коли виходжу на поле, перед матчем завжди вимовляю слова молитви, так було і вчора. Моє глибоке переконання, що спорт поза політикою. З повагою ставлюся до прапора і гімну Росії. Прошу в моїх діях не шукати політичного підґрунтя".

До речі, екс-гравець київського "Динамо" Євген Хачеріді розлютив росіян на матчі в Москві, показавши щитки синьо-жовтого кольору. Інший футболіст з цього ж клубу, в минулому, розповiв, чий Крим.

Нагадаємо, бразильський тренер клубу "Львів" зробив проукраїнську заяву.

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