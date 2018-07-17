"Хочеться до цього дійти": Дмитро Комаров розповів про свої мрії

Телеведучий, автор проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров (фото: РБК-Україна)

Ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров розповів, у чому сенс життя

Популярний український журналіст і телеведучий Дмитро Комаров розповів про свою професійну мрію.

В інтерв'ю онлайн-журналу "ІМХО" ведучий програми "Світ навиворіт" зізнався, що він мріє зняти фільм про найвищу вершину Землі.

"Еверест. Зняти хороший фільм про сходження - масштабний документальний фільм про сходження на Еверест. Зробити національну українську експедицію - я це зроблю в найближчі 7 років, до 40 років", - зазначив Комаров.

Відео: YouTube/Развлекательный канал STYLER

Також журналіст поділився своїми особистими мріями і розповів, чого хоче досягти в житті.

Комаров зазначив, що хоче жити "так, щоб не було соромно, щоб після себе щось залишати, щоб бути щасливим".

"Сенс життя в задоволенні. Тобто, в ідеалі потрібно жити так, щоб тобі завжди було кайфово. І щоб твої близькі були поруч з тобою, і теж зробити так, щоб у них все було добре, максимально докласти до цього всіх зусиль. Просто хочеться, щоб, прокинувшись вранці, тобі хотілося посміхнутися, і ти розумів, що ось це новий день, і він хороший, і ти щаслива людина. Хочеться до цього дійти. Я прагну до цього. Але наше агресивне середовище великого міста та офісу - вона заважає в цьому дуже сильно. Тому що ти все одно прокидаєшся, ти починаєш думати про те, що тобі сьогодні зробити, що ти не встиг зробити вчора і що тобі ще треба на цьому тижні", - сказав Дмитро.

Телеведучий, автор проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров (фото: РБК-Україна)

"Я йду в цю сторону, поступово намагаюся займатися самодисципліною і потихеньку просуватися до того, щоб менше паритися і більше усміхатися. Але це не просто. Життя у великому місті і робота у великому офісі трошки цьому заважають", - додав він.

Раніше Дмитро Комаров в інтерв'ю Styler розповів, чи зніме "Світ навиворіт" в Україні, про подорожі, дивовижну Японію і головну мету в житті.