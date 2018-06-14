"Інтереси дітей": Джолі зробила офіційну заяву про розлучення з Піттом

Актрису обурила поведінка преси

Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка розлучається зі своїм чоловіком, актором Бредом Піттом, зробила офіційну заяву з приводу свого розлучення і накинулася на пресу з звинуваченнями. Про це передає people.com.

Вона вважає, що ЗМІ, поширюючи інформацію про її розлучення з Бредом Піттом, створюють помилкову цілісну картину.

Фото: Анджеліна Джолі і Бред Пітт (instagram.com-bradpittoficial)

Так, представник Анджеліни Джолі забороняє випуск судових документів, в яких суддя попереджає, що вона може втратити своїх дітей, якщо не зробить кроки, щоб поліпшити свої відносини з батьком Бредом Піттом.

"З самого початку Анджеліна була сконцентрована на здоров'я і інтересах дітей, тому особливо важливо було провести останнє судове засідання в приватному порядку. Сумно, що хтось з егоїстичних міркувань злив у пресу вибіркові частини протоколу засідання і створив неточну і неправильну картину", - сказано в офіційному коментарі актриси.

Фото: Анджеліна Джолі і Бред Пітт (instagram.com-bradpittoficial)

"Цей витік, вводить в оману, не відповідає інтересам дітей", - наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося, що старший син Анджеліни Джолі Меддокс, якого вона усиновила ще до шлюбу з Бредом Піттом, заявил, що хоче жити з прийомним батьком.

Відомо, що син Джолі подзвонив Пітту і заявив, що хоче переїхати до нього.

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