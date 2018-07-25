Ірина Білик показала сина-підлітка (фото)

Фото: Ірина Білик (facebook.com bilyk.iryna)

Співачка показала, як виглядає її син

Українська співачка Ірина Білик показала свого сина-підлітка Табриза. Соотетствующее фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Це мій неймовірний хлопчик. Мій енерджайзер і натхнення. І у нас нова стадія - вивчаємо свої емоції і як вони впливають на дорослих (так-так, маніпуляції - це слабкість всіх малюків), а також на інших дітей. Правда, всі коти з мультфільмів відпочивають? А ви, строгі матусі? Чи змогли б відмовити такому солодкого хлопчикові?" - прокоментувала фотографію співачка.

Скріншот поста (instagram.com/bilyk_iryna)

На знімку зображений Тебріз - молодший син Ірини Білик. Він позує з "ангельським" виразом обличчя, що, на думку зірки, допомагає хлопчикові маніпулювати батьками.

До речі, Ірина Білик поділилася планами на майбутнє весілля.

Про весілля артистки з чоловіком і батьком молодшого сина Асланом Ахмадовим, мало що відомо. Відомо, тільки те, що пара побралася. Головне в родині Ірини Білик і Аслана Ахмадова - діти, весілля може і почекати, як запевняє сама артистка. Весілля досі не грали, тому що всі гроші відкладалися на народження дитини. Зараз сім'я збирає гроші на весільну вечірку.

Також Ірина Білик зробила сенсаційну заяву про чоловіків.

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