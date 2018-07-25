Ирина Билык показала подросшего сына (фото)

Фото: Ирина Билык (facebook.com bilyk.iryna)

Певица показала, как выглядит ее сын

Украинская певица Ирина Билык показала своего подросшего сына Табриза. Соотетствующее фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Это мой невероятный мальчик. Мой энерджайзер и вдохновение. И у нас новая стадия - изучаем свои эмоции и как они влияют на взрослых (да-да, манипуляции - это слабость всех малышей), а также на других детей. Правда, все коты из мультфильмов отдыхают? А вы, строгие мамы? Смогли бы отказать такому сладкому мальчику?" - прокомментировала фотографию певица.

Скриншот поста (instagram.com/bilyk_iryna)

На снимке запечатлен Табриз – младший сын Ирины Билык. Он позирует с "ангельским" выражением лица, что, по мнению звезды, помогает мальчику манипулировать родителями.

Кстати, Ирина Билык поделилась планами на предстоящую свадьбу.

О свадьбе артистки с мужем и отцом младшего сына Асланом Ахмадовым, мало что известно. Известно, только то, что пара обручилась. Главное в семье Ирины Билык и Аслана Ахмадова – дети, свадьба может и подождать, как уверяет сама артистка. Свадьбу до сих пор не играли, потому что все деньги откладывались на рождение ребенка. Сейчас семья копит деньги на свадебную вечеринку.

Также Ирина Билык сделала сенсационное заявление о мужчинах.

Что вы не знали о загадочной супруге принца Гарри