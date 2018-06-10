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Интервью

"Другие немножко люди": Ирина Билык сделала сенсационное заявление о мужчинах

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 09:00
Фото: Ирина Билык (facebook.com bilyk.iryna)
Фото: Ирина Билык (facebook.com bilyk.iryna)

Ирина Билык считает, что скрывать сексуальную ориентацию не нужно

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно выпустила клип на песню "Не ховай очей", посвященный ЛГБТ-сообществу, рассказала, что стало последним толчком, чтобы взяться за эту тему. Об этом она рассказала в интервью с Катей Осадчей, передает "ТСН".

Певица, которая считается гей-иконой призналась, что поддерживает ЛГБТ-сообщество и имеет много друзей с нетрадиционной ориентацией. Она также указала, что Петр Порошенко толерантно относится к представителям нетрадиционной ориентации. Билык уверена, что отрицать факт любви по отношению к своему полу бессмысленно.

"Даже президент Украины Петр Порошенко высказывался очень толерантно о ЛГБТ-сообществе и поэтому я считаю, что это не является для Украины каким-то скандалом. Эти люди со мной, я с ними. Среди моих друзей и знакомых более чем 70% таких. И нельзя сказать, что этого нет. Не надо говорить, что у нас только мужчины, которые любят женщин, по моему мнению большинство мужчин - другие немножко люди", - заявила артистка.

Также певица отметила, что поддержит друзей во время гей-парада, который вскоре состоится в Киеве. Она считает маразмом удушение такой формы любви.

"Да, я буду с друзьями. Я хочу, чтобы в Украине не писали таких маразмов, что надо их как-то душить или давить. Нет, это люди такие уже есть, и это данность", — отметила Билык.

Видео: (tsn.ua)

Напомним, что недавно, 2 июня народный депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко женился на Росите Сайранен. Свадьба состоялась после 20 лет жизни в гражданском браке. Невеста отказалась от пышных нарядов и богатых столов, отдав предпочтение тихой и скромной церемонии.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: геи, ЛГБТ, парад, Ирина Билык
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