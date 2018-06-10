"Трошки інші люди": Ірина Білик зробила сенсаційну заяву про чоловіків

Ірина Білик вважає, що приховувати сексуальну орієнтацію не потрібно

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно випустила кліп на пісню "Не ховай очей", присвячений ЛГБТ-спільноті, розповіла, що стало останнім поштовхом, щоб взятися за цю тему. Про це вона розповіла в інтерв'ю з Катею Осадчою, передає "ТСН".

Співачка, яка вважається гей-іконою зізналася, що підтримує ЛГБТ-співтовариство і має багато друзів з нетрадиційною орієнтацією. Вона також вказала, що Петро Порошенко толерантно ставиться до представників нетрадиційної орієнтації. Білик впевнена, що заперечувати факт любові по відношенню до своєї статі безглуздо.

"Навіть президент України Петро Порошенко висловлювався дуже толерантно про ЛГБТ-спільноту і тому я вважаю, що це не є для України якимось скандалом. Ці люди зі мною, я з ними. Серед моїх друзів і знайомих більш ніж 70% таких. І не можна сказати, що цього немає. Не треба говорити, що у нас тільки чоловіки, які люблять жінок, на мою думку більшість чоловіків - трошки інші люди", — заявила артистка.

Також співачка зазначила, що підтримає друзів під час гей-параду, який незабаром відбудеться в Києві. Вона вважає маразмом удушення такої форми любові.

"Так, я буду з друзями. Я хочу, щоб в Україні не писали таких маразмів, що треба їх якось душити. Ні, це люди такі вже є, і це даність", — зазначила Білик.

Відео: (tsn.ua)

Нагадаємо, що нещодавно, 2 червня народний депутат, голова Радикальної партії Олег Ляшко одружився на Росіті Сайранен. Весілля відбулося після 20 років життя в цивільному шлюбі. Наречена відмовилася від пишних нарядів і багатих столів, віддавши перевагу тихій і скромній церемонії.

Відео: video.rbc.ua