Відома астролог напророкувала розлучення принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Експерт каже, що у них різні уявлення про шлюб

Принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон загрожує розлучення. Про це заявила відомий астропсихолог Валентина Віттрок в інтерв'ю "Фактам".

"Ще в 2011 році, коли весь світ святкував весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, я застерігала від ейфорії, пов'язаної з цією подією. На жаль, уявлення, разыгрываемое на очах у мільйонів глядачів, не мало нічого спільного з тим, що відбувалося за лаштунками. А там все далеко не так милостиво, як здається на перший погляд", - зазначила вона.

Астропсихолог додала, що монарші особи лише роблять вигляд, що вони ідеальна пара.

"Оскільки в дні народження обох Місяць перебував у знаку Рака, вони цінують сім'ю і прагнуть до її створення. Тому рішення вступити в шлюб, як кажуть в загсі, було "вільним, щирим і взаємним". Ніхто з них нікого під вінець не тягнув і до весілля не примушував. Вільяму і Кейт властиве бажання знайти споріднену душу — людину, яка розуміла би їх не тільки з півслова, але і з півпогляду", - сказала експерт.

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Вона сказала, що в гороскопі Кейт Міддлтон Кейт існує ворожість Місяця у Близнюках до Сонця в Козерозі. Це говорить про те, що вона знаходиться в постійному пошуку балансу між інтуїцією і логікою, таємним і явним.

"Ключова фраза Козерога, під знаком якого герцогиня Кембриджська з'явилася на світ, говорить: "Я використовую". Їй вона підходить ідеально: Кейт знає, як "експлуатувати" людей у своїх інтересах: це кредо ідеально вписується поведінка Міддлтон, яка десять років чекала, поки Вільям нарешті зробить їй пропозицію, і саме вона привело її до шлюбу і статусу герцогині з британською короною в перспективі", - зазначила астролог.

"Втративши "приманку" у вигляді королівського статусу, Кейт може зважитися на розлучення, тим більше що статус герцогині залишиться за нею, навіть якщо вона перестане бути дружиною Вільяма. Про те, що шлюб Кейт може виявитися нетривалим, говорить і положення Венери, яка уособлює сімейне життя в її гороскопі", - сказала Віттрок.

Вона додала, що подружжя по-різному сприймаэ шлюб. Якщо для принца сім'я – це тиха гавань, то для Кейт Міддлтон – трамплін для досягнення королівського статусу.

Експерт пояснила, що згідно з небесними конфігураціями, детонатор розлучення спрацює у двох.

"Принц Вільям, на жаль, розчарується в своїй обраниці. Навіть незважаючи на те, що в їхній сім'ї не буде сварок і скандалів, а зірки додадуть шлюбу Кембриджів флер м'якою жертовності. Поки, принаймні, це демонструє Кейт, підкоряючись законам королівської сім'ї і народжуючи дітей, одного за іншим... Вона справді не така, якою її звикли представляти в ЗМІ, але це не означає, що вона гірша або краща — просто інша", - підсумувала Валентина Віттрок.

Раніше у мережі з'явилися фото "бурхливої" молодості принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

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