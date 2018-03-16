Відомий російський гурт, який виступав в окупованому Криму, потрапив в аварію (фото)

В результаті ДТП пострадали семеро людей

Відомий радянський та російський рок-гурт "Пикник", учасники якої в 2016 році виступали в окупованому Севастополі, потрапили в аварію на трасі "Володимир - Гусь-Хрустальний - Тума" у Володимирській області (РФ). Про це повідомляє zebra-tv.ru.

ДТП сталося 16 березня о 12:10 на 50-му кілометрі траси. В результаті аварії постраждали семеро людей.

Фото: "Пикник" (facebook.com-Пикник)

У четвер, 15 березня, "Пикник" давав концерт у Володимирі, в Арт-Палаці на вулиці Північній. А в п'ятницю, 16 березня, музиканти повинні були виступати в Рязані. У зв'язку з аварією концерт скасували.

Фото: ДТП (прес-служба "ГИБДД УВД" по Владимирской)

Директор гурту Володимир Сафронов розповів, що в машині було четверо музикантів "Пикника" - Леонід Кірнос, Марат Корчемний, Едмунд Шклярський і Станіслав Шклярский, а також він сам.

Фото: Аварія (прес-служба "ГИБДД УВД" по Владимирской)

Сафронов повідомив, що всі учасники гурту живі, але отримали травми. Музиканти знаходяться в Центральній міській лікарні міста Гусь-Кришталевого, куди їх доставила "швидка".

Також в лікарню були доставлені ще двоє постраждалих.

За попередньою інформацією володимирської Державтоінспекції, найбільше постраждав водій мікроавтобуса, на якому їхали артисти. Обставини події встановлюються.

"За попередньою інформацією, водій кросовера Honda CR-V виїхав на смугу дороги, призначену для зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем" КамАЗ" і мікроавтобусом Volkswagen. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 осіб: водій автомобіля Honda CR-V, а також водій і п'ятеро пасажирів автомобіля Volkswagen. Постраждалі з травмами госпіталізовані до медичного закладу міста Гусь-Хрустальний ", - повідомили в поліції Володимирської області.

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