Известная российская группа, которая выступала в оккупированном Крыму, попала в аварию (фото)

В результате ДТП пострадали семь человек

Известная советская и российская рок-группа "Пикник", участники которой в 2016 году выступали в оккупированном Севастополе, попала в аварию на трассе "Владимир - Гусь-Хрустальный – Тума" во Владимирской области (РФ). Об этом сообщает zebra-tv.ru.

ДТП произошло 16 марта в 12:10 на 50-м километре трассы. В результате аварии пострадали семь человек.

Фото: "Пикник" (facebook.com-Пикник)

В четверг, 15 марта, "Пикник" давал концерт во Владимире, в Арт-Дворце на улице Северной. А в пятницу, 16 марта, музыканты должны были выступать в Рязани. В связи с происшествием концерт отменили.

Фото: ДТП (пресс-служба ГИБДД УВД по Владимирской)

Директор группы Владимир Сафронов рассказал, что в машине были четверо музыкантов "Пикника" - Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Эдмунд Шклярский и Станислав Шклярский, а также он сам.

Фото: Авария (пресс-служба ГИБДД УВД по Владимирской)

Сафронов сообщил, что все участники группы живы, но получили травмы. Музыканты находятся в Центральной городской больнице города Гусь-Хрустального, куда их доставила "скорая".

Также в больницу были доставлены еще двое пострадавших.

По предварительной информации владимирской Госавтоинспекции, больше всего пострадал водитель микроавтобуса, на котором ехали артисты . Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"По предварительной информации, водитель кроссовера Honda CR-V выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек: водитель автомобиля Honda CR-V, а также водитель и пятеро пассажиров автомобиля Volkswagen. Пострадавшие с травмами госпитализированы в медицинское учреждение города Гусь-Хрустальный", - сообщили в полиции Владимирской области.

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