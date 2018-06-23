Відома українська група змінила назву і випустила нову пісню

Група VLASNA порадувала шанувальників новим треком "Дихати"

Відома українська рок-група АССА змінила назву - тепер колектив називається VLASNA і вже випустив під новим ім'ям свій перший сингл.

За словами фронтвумен групи Тетяни Власової, в якийсь момент у неї сталася сильна переоцінка цінностей, що вплинуло і на пісні, і на всю філософію групи, і в цілому на ставлення до того, що і навіщо вони роблять.

"Хотілося обнулитися, взяти друге дихання і піти далі. Але вантаж всього, що ми зробили за ці роки, не надто цьому сприяв. Випускаючи пісню "Дощем" кілька місяців тому, ми вже знали, що для групи АССА вона стане переломною і останньою. Далі - тільки з чистого аркуша", - говорить Власова.

Тетяна Власова (фото: прес-служба групи)

Музиканти стверджують, що тепер їхня музика буде більш вільною, а в чомусь, можливо - і більш хуліганською.

"VLASNA звучить голосно і красиво, водночас співзвучно і з нашою минулою назвою, і з моїм прізвищем, так що це все невипадково. Іноді потрібно дуже добре видихнути, перш ніж знову почати дихати на повну силу. Пісня "Дихати" саме про це - про внутрішню свободу, яка і дає нам можливість дихати. І, звичайно, про тих важливих для нас людей або речі, завдяки яким ми завжди рухаємося далі", - коментує Таня.

VLASNA - Дихати

Нагадаємо, що за два роки існування гурт АССА встиг стати номінантом всеукраїнської музичної премії YUNA, виступити на багатьох великих фестивалях, а їх трек "Дощем" неодноразово очолював національний рок-чарт "НеПопса".

До речі, 21 червня група "Бумбокс" презентувала нову пісню "Тримай мене", яка записана в дуеті з відомим українським музикантом, лідером гурту The Gitas Олександром Чемеровим.

Відео: РБК-Україна