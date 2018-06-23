Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Известная украинская группа поменяла название и выпустила новую песню

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 04:22
VLASNA (фото: пресс-служба группы)
VLASNA (фото: пресс-служба группы)

Группа VLASNA порадовала поклонников новым треком "Дихати"

Известная украинская рок-группа АССА сменила название - теперь коллектив называется VLASNA и уже выпустил под новым именем свой первый сингл. 

По словам фронтвумен группы Татьяны Власовой, в какой-то момент у нее произошла сильная переоценка ценностей, что повлияло и на песни, и на всю философию группы, и в целом на отношение к тому, что и зачем они делают.

"Хотелось обнулиться, взять второе дыхание и пойти дальше. Но груз всего, что мы сделали за эти годы, не слишком этому способствовал. Выпуская песню "Дощем" несколько месяцев назад, мы уже знали, что для группы АССА она станет переломной и последней. Дальше - только с чистого листа", - говорит Власова.

Татьяна Власова (фото: пресс-служба группы)

Музыканты утверждают, что теперь их музыка будет более свободной, а в чем-то, возможно - и более хулиганской.

"VLASNA звучит громко и красиво, в то же время созвучно и с нашим прошлым названием, и с моей фамилией, так что это все неслучайно. Иногда нужно очень хорошо выдохнуть, прежде чем снова начать дышать в полную силу. Песня "Дихати" именно об этом - о внутренней свободе, которая и дает нам возможность дышать. И, конечно, о тех важных для нас людях или вещах, благодаря которым мы всегда движемся дальше", - комментирует Таня.

VLASNA - Дихати

Напомним, что за два года существования группа АССА успела стать номинантом всеукраинской музыкальной премии YUNA, выступить на многих крупных фестивалях, а их трек "Дощем" неоднократно возглавлял национальный рок-чарт "НеПопса".

Кстати, 21 июня группа "Бумбокс" представила новую песню "Тримай мене", которая записана в дуэте с известным украинским музыкантом, лидером группы The Gitas Александром Чемеровым. 

Видео: РБК-Украина

"Це мій рай": французский певец трогательно признался в любви Украине Украинская певица поразила сеть новым синглом о любви
Теги: украинская музыка
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь