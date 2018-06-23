Известная украинская группа поменяла название и выпустила новую песню

Группа VLASNA порадовала поклонников новым треком "Дихати"

Известная украинская рок-группа АССА сменила название - теперь коллектив называется VLASNA и уже выпустил под новым именем свой первый сингл.

По словам фронтвумен группы Татьяны Власовой, в какой-то момент у нее произошла сильная переоценка ценностей, что повлияло и на песни, и на всю философию группы, и в целом на отношение к тому, что и зачем они делают.

"Хотелось обнулиться, взять второе дыхание и пойти дальше. Но груз всего, что мы сделали за эти годы, не слишком этому способствовал. Выпуская песню "Дощем" несколько месяцев назад, мы уже знали, что для группы АССА она станет переломной и последней. Дальше - только с чистого листа", - говорит Власова.

Татьяна Власова (фото: пресс-служба группы)

Музыканты утверждают, что теперь их музыка будет более свободной, а в чем-то, возможно - и более хулиганской.

"VLASNA звучит громко и красиво, в то же время созвучно и с нашим прошлым названием, и с моей фамилией, так что это все неслучайно. Иногда нужно очень хорошо выдохнуть, прежде чем снова начать дышать в полную силу. Песня "Дихати" именно об этом - о внутренней свободе, которая и дает нам возможность дышать. И, конечно, о тех важных для нас людях или вещах, благодаря которым мы всегда движемся дальше", - комментирует Таня.

VLASNA - Дихати

Напомним, что за два года существования группа АССА успела стать номинантом всеукраинской музыкальной премии YUNA, выступить на многих крупных фестивалях, а их трек "Дощем" неоднократно возглавлял национальный рок-чарт "НеПопса".

Кстати, 21 июня группа "Бумбокс" представила новую песню "Тримай мене", которая записана в дуэте с известным украинским музыкантом, лидером группы The Gitas Александром Чемеровым.

Видео: РБК-Украина