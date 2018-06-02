Що відомо про загиблого хореографа Миколу Бойченка

Микола Бойченко в дитинстві мріяв бути актором

Нещодавно в соціальній мережі Facebook з'явилися відомості про смерть молодого українського режисера і хореографа Миколи Бойченка. Артист помер у віці 32 років, 1 червня 2018 року. Styler зібрав найцікавіші факти з його біографії.

Микола Бойченко народився 23 травня 1986 року в Севастополі. Батько його був військовослужбовцем, а мати-медсестрою. З раннього дитинства майбутній хореограф проявляв надзвичайний талант у створенні вистав. Так, будучи в зовсім юному віці він ставив різні постанови для гостей разом з трьома сестрами й братом.

У численних інтерв'ю Бойченко зізнавався, що з дитинства мріяв бути актором і навіть пробував свої сили в севастопольському Театрі юного глядача. Також брав активну участь у громадському житті міста, був головою організації "Юні севастопольці".

Після переїзду до Києва в 2004 році двері перед артистом відкриватися не прагнули. В інтерв'ю він розповідав, що всі кастинги були безуспішними. Причиною тому стали відсутність навичок у хореографії, а також маленький зріст.

"Причин було багато! Але Наполеон всередині мене не міг просто так вгамуватися! Я почав ночами танцювати в нічних клубах, причому підходив до цієї справи з усією фантазією, винахідливістю і дуже навіть серйозно. В принципі, я до сих пір вважаю, що не сцена прикрашає артиста, а артист – сцену!" — розповідав режисер-постановник в інтерв'ю телеканалу СТБ.

Фото: (facebook.com/nikolay.boychenko)

Через рік танців на дискотеці Бойченко стали помічати і реагувати як на доброго танцюриста. У цей момент він задумався про створення власного танцювального колективу.

"Я вирішив створити колектив однодумців, людей, які всупереч всім нормам і стандартам продовжують мріяти і діяти!" – додав він.

Через якийсь час Бойченко заснував танцювальний проект "D'arts". Паралельно почав займатися створенням дизайнерських колекцій для сценічних образів колективу.

Через два роки після заснування колективу, в 2008 році він взяв участь у проекті "Танці без правил", де посів 3 місце. Через рік його взяли в Національне талант-шоу "Танцюють всі!" на СТБ, де він потрапив до 20-ки кращих танцівників України.

З лютого 2009 року почав працювати на телебаченні у "Прогнозі погоди" на СТБ.

Через 3 роки після участі в національному талант-шоу "Танцюють всі" він повернувся на ту ж сцену. Його партнеркою стала Даша Малікова.

Нагадаємо, що друзі і родичі повідомили про смерть артиста в соціальних мережах. Про це повідомила балерина і колега хореографа Даша Малікова.

Відео: video.rbc.ua