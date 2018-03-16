"Качаю горіх": Леся Нікітюк розповіла про свої заняття (фото)

Зірка поділилася планами

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками своїми планами. Зірка вивчає китайську мову і паралельно займається своєю фігурою, однак щось пішло не так. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Ніхао! Ділюся планами... 1. Почала качати горіх з допомогою резинок. 2. Тиждень не займалася китайською. Качала попу, але потім зрозуміла ... що якщо не продовжу вчитися ... буде моїй китайській попа", - зазначила Нікітюк.

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всім гарного дня!" – додала зірка.

"А де фото горіха?" – запитали в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що раніше ведуча вже демонструвала шанувальникам свої форми, які, ймовірно, є не просто даром генетики, але і результатами тренувань.

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк поділилася еротичних фото з басейну.