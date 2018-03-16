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"Качаю горіх": Леся Нікітюк розповіла про свої заняття (фото)

STYLERЗірки        16.03.2018 - 19:58
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка поділилася планами

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками своїми планами. Зірка вивчає китайську мову і паралельно займається своєю фігурою, однак щось пішло не так. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Ніхао! Ділюся планами... 1. Почала качати горіх з допомогою резинок. 2. Тиждень не займалася китайською. Качала попу, але потім зрозуміла ... що якщо не продовжу вчитися ... буде моїй китайській попа", - зазначила Нікітюк.

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всім гарного дня!" – додала зірка.

"А де фото горіха?" – запитали в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що раніше ведуча вже демонструвала шанувальникам свої форми, які, ймовірно, є не просто даром генетики, але і результатами тренувань.

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк поділилася еротичних фото з басейну.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: ведущая, Леся Нікітюк
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