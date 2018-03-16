"Качаю орех": Леся Никитюк рассказала о своих занятиях (фото)

Звезда поделилась планами

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками своими планами. Звезда изучает китайский язык и параллельно занимается своей фигурой, однако что-то пошло не так. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Нихао! Делюсь планами... 1. Начала качать орех с помощью резинок. 2. Неделю не занималась китайским. Качала попу, но потом поняла ... что если не продолжу учиться ... будет моему китайскому попа", - отметила Никитюк.

Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всем хорошего дня!" – добавила звезда.

"А где фото ореха?" – спросили в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что ранее ведущая уже демонстрировала поклонникам свои формы, которые, вероятно, являются не просто даром генетики, но и результатами тренировок.

Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк поделилась эротичным фото из бассейна.