"Як рятувальник Малібу": Джанабаєва розбурхала мережу пікантними фото

Знімки вже встигли підкорити підписників
Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва розбурхала фанатів новими пікантними знімками. Їх співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Літо", - лаконічно підписала вона знімки.
Слід уточнити, що на опублікованих фото Джанабаєва купається в басейні, демонструючи шанувальникам пишні форми. Звернемо увагу, що менш ніж за добу знімок зібрав майже три тисячі лайків і понад півсотні коментарів.
Фото: Альбіна Джанабаєва в басейні (instagram.com/albinadzhanabaeva)
На думку деяких підписників, виконавиця нагадала їм легендарний телесеріал.
"Прямо як рятувальники Малібу", - сказав користувач Микита Андлерой.
"Дуже здорово. Літо в самому розпалі. Бажаю якомога більше відпочити і насолодитися такими прекрасними моментами", - підкреслив юзер Світлана Омська.
"Яка ви світла, тепла, гармонійна. Відчувається, що за цим стоїть велика трансформація душі та нелегкий внутрішній шлях до себе", - уточнила користувач Аліна Кардаева.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/albinadzhanabaeva)
До речі, відомий співак Валерій Меладзе і його друга дружина, співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва намагаються не показувати публіці своїх дітей. Подружжя досі не показали свого молодшого сина Луку, а старший – 14-річний Костянтин зрідка з'являвся на людях. Не дивно, що його фотографія разом з батьками, з'явившись в мережі, відразу ж привернула увагу шанувальників зоряної пари.
Фотографію розмістила компанія, яка надає послуги з організації дитячих свят. 26 лютого синові зоряних подружжя виповнилося 14 років, однак фотографією компанія поділилася тільки зараз.
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