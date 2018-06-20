"Як рятувальник Малібу": Джанабаєва розбурхала мережу пікантними фото

Знімки вже встигли підкорити підписників

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва розбурхала фанатів новими пікантними знімками. Їх співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Літо", - лаконічно підписала вона знімки.

Слід уточнити, що на опублікованих фото Джанабаєва купається в басейні, демонструючи шанувальникам пишні форми. Звернемо увагу, що менш ніж за добу знімок зібрав майже три тисячі лайків і понад півсотні коментарів.

Фото: Альбіна Джанабаєва в басейні (instagram.com/albinadzhanabaeva)

На думку деяких підписників, виконавиця нагадала їм легендарний телесеріал.

"Прямо як рятувальники Малібу", - сказав користувач Микита Андлерой.

"Дуже здорово. Літо в самому розпалі. Бажаю якомога більше відпочити і насолодитися такими прекрасними моментами", - підкреслив юзер Світлана Омська.

"Яка ви світла, тепла, гармонійна. Відчувається, що за цим стоїть велика трансформація душі та нелегкий внутрішній шлях до себе", - уточнила користувач Аліна Кардаева.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/albinadzhanabaeva)

До речі, відомий співак Валерій Меладзе і його друга дружина, співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва намагаються не показувати публіці своїх дітей. Подружжя досі не показали свого молодшого сина Луку, а старший – 14-річний Костянтин зрідка з'являвся на людях. Не дивно, що його фотографія разом з батьками, з'явившись в мережі, відразу ж привернула увагу шанувальників зоряної пари.

Фотографію розмістила компанія, яка надає послуги з організації дитячих свят. 26 лютого синові зоряних подружжя виповнилося 14 років, однак фотографією компанія поділилася тільки зараз.

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