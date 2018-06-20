"Как спасатель Малибу": Джанабаева взбудоражила сеть пикантными фото

Снимки уже успели покорить подписчиков

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева взбудоражила фанатов новыми пикантными снимками. Их певица разместила на своей странице в Instagram.

"Лето", - лаконично подписала она снимки.

Следует уточнить, что на опубликованных фото Джанабаева купается в бассейне, демонстрируя поклонникам пышные формы. Обратим внимание, что менее чем за сутки снимок собрал почти три тысячи лайков и более полусотни комментариев.

Фото: Альбина Джанабаева в бассейне (instagram.com/albinadzhanabaeva)

По мнению некоторых подписчиков, исполнительница напомнила им легендарный телесериал.

"Прямо как спасатель Малибу", - сказал пользователь Никита Андлерой.

"Очень здорово. Лето в самом разгаре. Желаю как можно больше отдохнуть и насладиться такими прекрасными моментами", - подчеркнул юзер Светлана Омская.

"Какая вы светлая, теплая, гармоничная. Чувствуется, что за этим стоит великая трансформация души и нелегкий внутренний путь к себе", - уточнила пользователь Алина Кардаева.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Кстати, известный исполнитель Валерий Меладзе и его вторая жена, певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева стараются не показывать публике своих детей. Супруги до сих пор не показали своего младшего сына Луку, а старшый – 14-летний Константин изредка появлялся на людях. Не удивительно, что его фотография вместе с родителями, появившись в сети, тут же привлекла внимание поклонников звездной пары.

Фотографию разместила компания, которая предоставляет услуги по организации детских праздников. 26 февраля сыну звездных супругов исполнилось 14 лет, однако фотографией компания поделилась только сейчас.

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