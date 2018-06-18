"Як завжди на висоті": вийшов новий кліп гурту "Океан Ельзи"

Вакарчук і його команда презентували відео на пісню "В небо жене"

Група "Океан Ельзи" випустила кліп на пісню "В небо жене", реліз якої пісні відбувся 14 червня.

За словами Святослава Вакарчука, мелодія до композиції "В небо жене" з'явилася ще під час його перебування в Стенфордському університеті взимку 2018 року, де він не тільки навчався, а й знаходив час для джем-сейшенів з друзями.

Під час однієї з таких імпровізацій і народилася мелодія, а невдовзі, під час поїздки узбережжям Тихого океану Святославу прийшли перші рядки. Щоправда фінальний текст композиції був написаний вже в Україні.

"Ця пісня нагадала нам "Океан Ельзи" періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все рівно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами", - прокоментував Вакарчук.

Кадр з відео "В небо жене"

Режисером відео, зйомки якого проходили наприкінці травня в Києві. виступила Анна Бурячкова.

"Хотілося метафорично показати, через що проходять закохані люди, які, можливо, зашвидко стали один для одного цілим світом. Іноді, для того, щоб "перевидати" своє кохання, треба пройти крізь вогонь відносин. І лише після цього зрозуміти, наскільки важливо залишатись поряд і підтримувати світло і темряву близької людини", - зазначила режисер.

Океан Ельзи - "В небо жене"

Текст пісні "В небо жене"

Ти з моїх губ злизуєш сіль,

Я знов і знов бавлюсь у вчора.

Як нам, скажи, згладити біль

Біль все не йде із шумом мотора.

Стали давно свої думки

Ми між слова ховати мов шрами...

Згладжує біль дотик руки.

Біль як завжди ходить словами

В небо жене, в небо жене, в небо жене

Спогади юрбою.

Не дожене, не дожене, не дожене вітер нас з тобою.

Ти з моїх губ злизуєш сіль.

Я відпустив завтра і вчора.

Є тільки мить- за нами мчить

Вітер весни із шумом мотора.

В небо жене, в небо жене, в небо жене

Спогади юрбою.

Не дожене, не дожене, не дожене вітер нас з тобою.﻿

Користувачі мережі відзначили, що кліп не банальний, зі змістом, як і сама композиція.

"Дуже професійна ритмічна легка музика! З нетерпінням чекаю нового альбому!" - написала прихильниця групи.

Скріншот коментарів (YouTube/Океан Ельзи)

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться великий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи", який стане першим після майже річного концертного перерви.

Раніше Вакарчук прокоментував чутки про президентство.

Відео: РБК-Україна