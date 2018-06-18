"Как всегда на высоте": вышел новый клип группы "Океан Ельзи"

Вакарчук и его команда представили видео на песню "В небо жене"

Группа "Океан Ельзи" выпустила клип на песню "В небо жене", релиз которой песни состоялся 14 июня.

По словам Святослава Вакарчука, мелодия к композиции "В небо жене" появилась еще во время его пребывания в Стэнфордском университете зимой 2018 года, где он не только учился, но и находил время для джем-сейшенов с друзьями.

Во время одной из таких импровизаций и родилась мелодия, а вскоре, во время поездки по побережью Тихого океана Святославу пришли первые строки. Правда финальный текст композиции был написан уже в Украине.

"Эта песня напомнила нам "Океан Ельзи" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Но сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами", - прокомментировал Вакарчук.

Кадр из видео "В небо жене"

Режиссером видео, съемки которого проходили в конце мая в Киеве. выступила Анна Бурячкова.

"Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга всем миром. Иногда, для того, чтобы "переиздать" свою любовь, надо пройти сквозь огонь отношений. И только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и тьму близкого человека", - отметила режиссер.

Океан Ельзи - В небо жене

Текст песни "В небо жене"

Ти з моїх губ злизуєш сіль,

Я знов і знов бавлюсь у вчора.

Як нам, скажи, згладити біль

Біль все не йде із шумом мотора.

Стали давно свої думки

Ми між слова ховати мов шрами...

Згладжує біль дотик руки.

Біль як завжди ходить словами

В небо жене, в небо жене, в небо жене

Спогади юрбою.

Не дожене, не дожене, не дожене вітер нас з тобою.

Ти з моїх губ злизуєш сіль.

Я відпустив завтра і вчора.

Є тільки мить- за нами мчить

Вітер весни із шумом мотора.

В небо жене, в небо жене, в небо жене

Спогади юрбою.

Не дожене, не дожене, не дожене вітер нас з тобою.﻿

Пользователи сети отметили, что клип не банальный, со смыслом, как и сама композиция.

"Очень профессиональная ритмическая легкая музыка! С нетерпением жду нового альбома!" - написала поклонница группы.

Скриншот комментариев (YouTube/Океан Ельзи)

Напомним, 24 августа 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится большой концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи", который станет первым после почти годичного концертного перерыва.

Ранее Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве.

Видео: РБК-Украина