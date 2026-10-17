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Люди 17 жовтня 2026 · 16:03
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"Вірю, надихаюсь і завжди поруч": Христина Решетник зворушливо привітала чоловіка-ведучого з 43-річчям

Дружина телеведучого присвятила йому щирі слова про кохання, захоплення та трьох синів, яких вони виховують разом
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
"Вірю, надихаюсь і завжди поруч": Христина Решетник зворушливо привітала чоловіка-ведучого з 43-річчям

Христина Решетник привітала чоловіка в день його народження (фото: Styler)

Христина Решетник зворушливо привітала свого чоловіка, телеведучого Григорія Решетника, з днем народження. 17 жовтня йому виповнилося 43 роки. З цієї нагоди дружина присвятила коханому емоційне звернення, у якому зізналася, що захоплюється ним дедалі більше, та подякувала за їхніх трьох синів.

Styler з посиланням на допис в Instagram розповість про це більш детально.

"Максимум 30"

У своєму привітанні Христина наголосила, що попри 43 роки Григорій зберігає молодість душі, амбітність і бажання досягати нових вершин. Вона також підкреслила, що чоловік багато чого досягнув власною працею.

"Ти стільки всього досягнув, своєю працею і без допомоги, ти зробив себе сам!!! І дивишся на світ з бажанням підкорити його іще більше", - написала Христина.

Дружина назвала ведучого сильним, амбітним, люблячим і справжнім. За її словами, з кожним днем вона захоплюється ним дедалі більше, а її кохання до нього лише міцнішає.

Троє синів і обіцянка робити чоловіка щасливішим

Окрему частину привітання Христина присвятила родині. Подружжя виховує трьох синів, яких вона назвала продовженням найкращих якостей свого чоловіка.

"Ти той, ким я щодня захоплююсь все більше, кого люблю все сильніше, з ким ми створили найцінніше в житті - трьох наших синів", - зізналася вона.

Наприкінці звернення Христина побажала коханому ставати щасливішим щодня та запевнила, що робитиме для цього все можливе.

"Вірю, надихаюсь і завжди за тебе, завжди поруч! Люблю безмежно. Твоя Кріс", - підсумувала дружина телеведучого.

Що відомо про стосунки Христини і Григорія

Історія кохання Решетників розпочалася у 2008 році. На той час Христина працювала журналісткою, а Григорій вже будував телевізійну кар'єру. Їхнє знайомство поступово переросло в романтичні стосунки, а вже 10 жовтня 2010 року пара офіційно стала чоловіком і дружиною.

За роки шлюбу подружжя побудувало велику родину. Вони виховують трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра, які стали важливою частиною їхнього спільного життя.

Григорій і Христина регулярно діляться сімейними моментами та публічно підтримують одне одного. А ніжне привітання ведучого з днем народження ще раз показало, наскільки важливими для Христини є їхні стосунки та спільне майбутнє.

Раніше ми розповідали про те, як Христина Решетник змінила свій звичний образ, перефарбувавши волосся в темний колір.

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