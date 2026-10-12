Григорій і Христина Решетніки відзначили 16 років шлюбу й зізналися, через що сваряться (відео)

Христина Решетнік зізналася, що одна з рис Григорія, яка раніше їй подобалася, тепер дратує в їхній парі . Ведучий також розповів, що змінилося в поведінці дружини.

Що подружжя сказало про побутові суперечки та як раніше вони долали кризи, розповідає Styler.

Що дратує Христину Решетнік у чоловікові

У спільному відео в Instagram до 16-ї річниці шлюбу пара відповіла на запитання про свої стосунки.

Христина назвала педантичність чоловіка рисою, яка спочатку їй подобалася, а з часом почала дратувати.

Григорій, зі свого боку, пригадав, що на початку стосунків дружина була "організована й чітка". За його словами, зараз йому інколи бракує цього.

"Сніданки іноді пропускаєш", - зауважив ведучий.

Христина у відповідь пожартувала, що робить це, аби чоловік худнув.

Через що Решетніки сваряться

Подружжя також спробувало пригадати свою найбезглуздішу сварку. Христина припустила, що приводом могло бути неприбране вдома.

"Хтось щось не прибрав. Було таке ж?" - запитала вона.

"Та кожного дня", - відповів Григорій.

Христина згадала і нещодавню суперечку через довгі збори на важливий захід. За її словами, цього разу затримувалася не вона, однак пара все одно ледь встигла.

Що Решетнік раніше розповідав про кризу у шлюбі

Про складні періоди у стосунках ведучий говорив в інтерв'ю проєкту "Сила впливу" , опублікованому 4 вересня 2026 року.

Він пов'язував один із таких періодів із фінансовими труднощами та народженням першої дитини. Тоді родина жила в орендованій квартирі, де протікав дах і було холодно.

За словами Григорія, впоратися з кризою допомогли розмови.

"І ми в той момент багато почали розмовляти. І це, власне, врятувало", - зазначав він.

У цій же розмові Решетнік казав, що першим іде на примирення з дружиною та намагається не витрачати час на сварки.

Що подружжя говорило про романтику

У подкасті "Кажуть! Брешуть?" Олександра та Інни Педанів, опублікованому 11 лютого 2026 року, Решетніки розповідали про близькість у своїй парі.

"Чесно кажучи, нам так кайфово вдвох", - говорив Григорій.

Подружжя пояснювало, що близькість не завжди може бути спонтанною, адже вони виховують трьох синів. Водночас ведучий розповідав, що щодня нагадує дружині про свої почуття та не йде з дому без поцілунку.

Скільки років Решетніки разом

10 жовтня 2026 року Григорій та Христина відзначили 16-ту річницю шлюбу. З цієї нагоди вони опублікували архівні весільні фотографії .

Весілля Решетніків (фото: instagram/grisha_reshetnik)

Загалом їхні стосунки тривають 18 років. Подружжя виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра.