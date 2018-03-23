Каменських – блондинка: співачка представила новий запальний кліп (відео)

В КПІ зняли нове відео української зірки

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, представила новий запальний кліп на пісню "Дай мне". Відповідне відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі зірки.

Каменських зіграла в кліпі спокусливу студентку, оточену чоловічою увагою. Більше того, зірка перевтілилася в блондинку.

Кадр з відео (YouTube/NKofficial)

Зйомки кліпу проходили в Київському політехнічному інституті (КПІ).

Відео: NK – "Дай мені" (YouTube/NKofficial)

Кадр з відео (YouTube/NKofficial)

Режисером ролика виступила Таню Муиньо, яка відтворила в кліпі стилістику комедій 2000-х про життя та навчання в коледжах.

У кліпі співачка змінила кілька образів, включаючи блондинку, спортсменку і поп-зірку.

Раніше Каменських вразила шанувальників в образі воротаря.

Нагадаємо, 26 лютого в Києві пройшла українська музична премія YUNA 2018 (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)