"Закидали камінням на батьківщині": Козловський висловився про свій виступ в Москві на 9 травня

Народний артист дав пояснення щодо його поїздки на концерт у Росію

Народний артист України Віталій Козловський відповів на питання, яке турбує його шанувальників з того моменту, як він взяв участь в концерті у Москві. Чому ж співак виступав там і чому саме 9 травня? Своїми поясненнями він поділився з журналістами на онлайн-конференції "КП" в Україні".

За словами співака, він поїхав до Москви з концертом, не віддаючи собі належним чином звіт про ті події, які склалися в країні.

"Я артист, я настільки зосереджений на роботі своїй: на піснях, аранжуваннях, на музиці, на гастролях, кліпах - на всьому.Ти іноді настільки поверхнево і вузько дивишся, можливо, якусь глобально-політичну ситуацію в Україні. Ти якось не зосереджуєся на тому, щоб дивитися більш загальніше, панорамніше на ситуацію", - такий аргумент висунув Віталій Козловський в своє виправдання. Артист зазначив, що випадок з концертом допоміг йому у всьому розібратися.

"Ми з моєю командою переживали, що напевно все ж таки закидають камінням нас там, але там камінням не закидав, це сталося на батьківщині. Розумєте, тут така тонка ситуація: ти їдеш туди зі своєю метою, зі своїми думками - одними, а люди тут розцінюють це зовсім інакше. Тобі здається, що ти все робиш правильно. Я не вважав це зрадою, але знову ж таки кажу, що ця ситуація була мені вкрай необхідна", - прокоментував свою поїздку Козловський.

Повернувшись в Україну, Віталій нарешті усвідомив, що артист – це особистість, яка не повинна знаходитися в стороні від подій, що відбуваються в країні. "Ти не маєш права бути несвідомим. Ти маєш бути свідомим і все, що ти говориш, і кожна твоя дія вона є знаєте як? її оцінює твоя аудиторія. Напевно від мене такого повороту не чекали", - сказав він.

" Я довгий час після приїзду не давав ніяких інтерв'ю, мені потрібно було все подумати, зрозуміти, проаналізувати. Зрештою,мої висновки однозначні: я зрозумів – я українець", - додав артист.

Співак ще розповів, що його неодноразово запрошували на концерти до Росії, і він ніколи не погоджувався. Він дозволив собі виступити там один раз на 9 травня просто, щоб віддати данину пам'яті своїм дідусеві та бабусі. Саме вони, за словами Віталія Козловського, ще в дитинстві сформували його ставлення до 9 травня як до свята.

"Мені дідусь з дитинства розповідав, як вони святкували парад в 45-му році", - говорить Віталій, пізніше він додав, що для нього це свято не має меж. Співак переконаний, що так і повинно бути.

Відео: Віталій Козловський прокоментував виступ у Москві (YouTube/Прес-центр газети КП в Україні)

Віталій Козловський визнає, що зробив помилку, і тепер твердо впевнений, що Росія – країна-агресор. Тим не менш, він вважає, що в Україні є дискримінація по відношенню до деяких представників шоу-бізнесу. "Одні в Росії співають, і їм нічого, а інші – як я", - висловився співак.

До речі, раніше вже повідомлялося, що Козловського презирают в соцмережах.