Канал "Україна" і "Радіо Свобода" готують спецпроект до дня народження Кузьми Скрябіна

ТРК "Україна"

17 серпня Андрію Кузьменко (Кузьма Скрябін) виповнилося б 50 років

В день народження лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка канал "Україна" покаже спецпроект "Кузьма. Недосказане" про маловідомі сторінки життя артиста. Спецпроект підготовлений спільно з українською службою "Радіо Свобода".

17 серпня Андрію Кузьменко, який трагічно загинув у лютому 2015 року, виповнилося б 50 років. Сам же артист ніколи днів народжень не відзначав, але вмів привітати сам себе легко і з гумором.

"Андрійку, я тебе вітаю дуже, себе з Днем народження. Бажаю тобі не загнутися ще в наступному році. Щось троха ще нормального придумати разом. Взагалі бути нормальним пацаном, щоб планка не сильно впала з твоєї голови і більш-менш не було соромно що ти робиш і показуєш людям", – Андрій Кузьменко, привітання з архівних кадрів.

Фото: Кузьма Скрябін (facebook.com kuzma.skryabin)

Сьогодні ще далеко не все відомо про особисте життя, творчість, кар'єру Кузьми "Скрябіна". Спецпроект "Кузьма. Недосказане" – це спогади батьків, дружини, друзів і колег артиста про життя, про справи, плани і мрії, які Андрію не судилося втілити в життя.

"Я гордий за свого сина. Тому що він прожив коротке, але гідне життя", – каже батько Андрія, Віктор Кузьмович.

Про патріотизм Кузьми, його талант і харизматичність будуть говорити друзі лідера групи "Скрябін" – Ірина Білик, Олександр Пономарьов, музичний продюсер Володимир Бебешко та інші.

"Я думаю, що Андрій свою місію до кінця не виконав. Знаєте, чому? Тому що він – патріот України. Справжній. І переживав за нашу країну. Більшу частину у нього займала політика і все, що у нас творилося і твориться зараз. Він їздив в госпіталь, допомагав хлопцям і ніколи не афішував. Він забороняв афішувати свої добрі справи", – каже музичний продюсер Володимир Бебешко.

Також у проекті прозвучать пісні Кузьми – улюблена музика мільйонів українців, яку ми будемо слухати і наспівувати ще багато років.

Дивіться на каналі "Україна" в п'ятницю, 17 серпня, о 10.30 спецпроект "Кузьма. Недосказане", присвячений лідерові групи "Скрябін" Андрію Кузьменко.

Нагадаємо, 13 вересня відбудеться всеукраїнська прем'єра повнометражного ігрового фільму "Місто, в якому не ходять гроші", знятого за мотивами однойменної повісті музиканта та письменника Андрія Кузьменка.

Андрій загинув 2 лютого 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді в Криворізькому районі Дніпропетровської області біля села Лозуватка. Автомобіль Toyota Sequoia, за кермом якого був співак, зіткнувся з вантажним автомобілем ГАЗ-53, який перевозив молоко. Андрій Кузьменко загинув на місці пригоди від отриманих травм.

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