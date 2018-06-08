Кіра Муратова померла: в Одесі проведуть в останню путь легендарного режисера

За життя вона заповідала, щоб з нею попрощалися тільки близькі люди

У п'ятницю, 8 червня, в Одесі проведуть в останню путь легендарного українського режисера і сценариста Кіру Муратову. Про це повідомляє ТСН.

Кіра Муратова померла на 84 році життя після важкої хвороби. Останнім часом вона майже не з'являлася на Одеській кіностудії, де пропрацювала довгі роки.

За життя Кіра Муратова заповідала, щоб з нею попрощалися тільки сім'я та близькі друзі. Офіційної церемонії прощання не буде.

Провести знаменитого режисера в останній шлях прилетять кілька відомих акторів з Росії, в тому числі Рената Литвинова, яка знімалася у фільмах режисера.

Відео: В Одесі проведуть в останню путь Кіру Муратову (tsn.ua)

На кіностудії, де працювала Кіра Муратова, влаштують вечір пам'яті режисера на поминальний, дев'ятий день.

"Вона на цій студії пропрацювала від прибиральниці до академіка і супермайстри, розумієте. Так виходило, що життя її викручувала мотузки з неї. Вона пручалася і залишила прекрасні картини філософські, унікальні, про людину, в якої ще не все втрачено", - сказав голова одеського відділення спілки кінематографістів України Ярослав Лупій.

Нагадаємо, Кіра Муратова померла в середу, 6 червня. Знаменитому українському режисерові було 83 роки.

Кіра Муратова народилася в 1934 році. Як режисер вона дебютувала в 1962 році, а її першими самостійними роботами стали фільми "Короткі зустрічі" (1967) та "Довгі проводи" (1971). Із-за цензури з боку радянської влади другий фільм вийшов на екрани лише в 1987 році.

Ім'я Кіри Георгіївни Муратової залишилося высеченым не тільки в українському кінематографі, а й у світовому. Її фільми були соціальними і неоднозначними.

"Астенічний синдром" був нагороджений Спеціальним призом журі "Срібний ведмідь" 40-го Берлінського кінофестивалю (1990 рік). Також Муратова – єдиний український режисер, удостоєний російської незалежної премії "Тріумф". Нагороду їй вручили в 1995 році за великий особистий внесок у світову культуру.

Нагадаємо, що у мережі сумують про легендою кінематографа.

"Так, вона сильно хворіла, так, ми були до цього готові, і все-таки звістку про смерть людини такого масштабу завжди збиває з ніг. Тепер уже зовсім не додзвонитися", - шкодує літературний критик Юрій Володарський.

Коротко про головне за 7 червня