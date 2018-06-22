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"Кохайтеся": Євген Кошовий закликав українців насолоджуватися літом і не думати про проблеми (відео)

STYLERЗірки        22.06.2018 - 17:19
Фото: Євген Кошовий (facebook.compgkvartal95)
Фото: Євген Кошовий (facebook.compgkvartal95)

Кошовий також висміяв якість доріг у Києві

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий у своєму міні-відеозверненні до фанатів розмірковував про проблему поганих доріг в Україні. Зробив це Женя з присутнім йому чарівністю та іронією. Відео опублікували на сторінці Іnstagram "Кварталу 95" .

Кошовий розповів, що проїхався по київських дорогах, і "якби не м'яке сидіння, то попа була б попа". Актор з іронією зазначив, що скоро вибори і треба готуватися до того, що ми всі станемо жити краще.

Женя закликав українців "кохатися" і покращувати демографічну ситуацію в країні.

"І нехай дороги в нашій країні не дуже, зате скільки інших приводів для гарного настрою! Літо, наприклад, п'ятниця! Всім доброго дня, друзі!" – сказано в підписі до відео.

Скріншот поста (instagram.com/kvartal95official)

Користувачі соцмережі були в захваті від цього відео.

"Захоплююся вашим талантом, завжди на позитиві!" - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvartal95official)

"Женя, скільки дивлюся, ти - суцільний позитив і настрій підвищується і посмішка мимоволі розтягується", - додали користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvartal95official)

Раніше Євген Кошовий розповів про те, як вчився у школі.

Також Євген пригадав своє перше знайомство з рідним для студії "Квартал 95" містом Кривий Ріг та розповів смішний випадок, з цим пов'язаний.

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Теги: Евгений Кошевой, квартал 95
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