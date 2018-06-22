"Кохайтеся": Евгений Кошевой призвал украинцев наслаждаться летом и не думать о проблемах (видео)

Кошевой также высмеял качество дорог в Киеве

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в своем мини-видеообращении к фанатам размышлял о проблеме плохих дорог в Украине. Сделал это Женя с присутствующим ему обаянием и иронией. Видео опубликовали на странице в Іnstagram "Квартала 95" .

Кошевой рассказал, что проехался по киевским дорогам, и "если бы не мягкое сидение, то попе была бы попа". Актер с иронией отметил, что скоро выборы и надо готовиться к тому, что мы все станем жить лучше.

Женя призвал украинцев "кохатися" и улучшать демографическую ситуацию в стране.

Публикация от Студия "Квартал 95" (@kvartal95official) 22 Июн 2018 в 12:41 PDT

"И пусть дороги в нашей стране не очень, зато сколько других поводов для хорошего настроения! Лето, например, пятница! Всем хорошего дня, друзья!" – сказано в подписи к видео.

Скриншот поста (instagram.com/kvartal95official)

Пользователи соцсети были в восторге от этого видео.

"Восхищаюсь вашим талантом, всегда на позитиве!" - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

"Женя, сколько смотрю, ты - сплошной позитив и настроение повышается и улыбка невольно растягивается", - добавили пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

Ранее Евгений Кошевой рассказал о том, как учился в школе.

Также Евгений вспомнил свое первое знакомство с родным для студии "Квартал 95" городом Кривой Рог и рассказал смешной случай, с этим связанный.

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