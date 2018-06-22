"Колосальне задоволення": Jamiroquai "запалили" на фестивалі BELIVE (фото, відео)

Британська група Jamiroquai виступила в Києві
Відома британська джаз-фанк-гурт Jamiroquai виступила на фестивалі BELIVE, який стартував у Києві 21 червня.
Виступ колективу на НСК "Олімпійський" зібрав десятки тисяч шанувальників якісної музики.
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)
Українці, яким пощастило побувати на цьому дійстві, продовжують активно ділитися фото і відео в соціальних мережах.
Деякі користувачі пишуть, що "навіть не думали, Jamiroquai це такі круті хлопці". Інші ж зазначають, що завдяки Джей Кею і його команді "згадали молодість" і просто "отримали колосальне задоволення".
Styler зібрав найяскравіші знімки та відеоролики з виступу Jamiroquai на фестивалі BELIVE.
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/katikooo)
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/iuliia_minerva)
GOD, PLS SAVE JAY KAY Вичавити з тебе максимальний фанк і світло! Видати феєричні фітнес-руху! Занурити вуха в саму солодку музику! Я найщасливіша людина, тому що маю можливість поринути в цей світ музики @jamiroquaihq побачити ці палаючі очі кожного музиканта, відчути цей живий організм на сцені, коли кивка і погляду достатньо, щоб поміняти весь музичний тон в секунду І як круто, коли в листопаді був Берлін, і я розумію, що вчорашня феєрія буває ще идеальней Повторили класику, закріпили пройдений матеріал! А ще праву руку тепер мити не можна, дядько Джей Кей потиснув її і подарував світло @anna_grygorieva ти моя богиня і спонсор цього віп виду! #lovekills #jamiroquai #belivefest
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/loves_kills)
Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/pomazanskaya)
Відзначимо, що сам фронтмен британської групи Джей Кей також поділився враженнями від української столиці.
"Яка прекрасна, могутня ріка. І все таке красиве. Який дивовижний міст, ви тільки подивіться на нього!" - говорить він на відео, знятому з балкона готелю, показуючи панораму.
Нагадаємо, за свою більш ніж 25-річну історію Jamiroquai випустили 9 альбомів, отримали безліч музичних нагород, включаючи "Греммі" і MTV, а їх платівка "Travelling Without Moving" потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш продаваний альбом у стилі фанк.
Раніше Styler писав про те, що Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE.
Що ви не знали про легендарний колектив