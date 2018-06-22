"Колосальне задоволення": Jamiroquai "запалили" на фестивалі BELIVE (фото, відео)

Британська група Jamiroquai виступила в Києві

Відома британська джаз-фанк-гурт Jamiroquai виступила на фестивалі BELIVE, який стартував у Києві 21 червня.

Виступ колективу на НСК "Олімпійський" зібрав десятки тисяч шанувальників якісної музики.

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Українці, яким пощастило побувати на цьому дійстві, продовжують активно ділитися фото і відео в соціальних мережах.

Деякі користувачі пишуть, що "навіть не думали, Jamiroquai це такі круті хлопці". Інші ж зазначають, що завдяки Джей Кею і його команді "згадали молодість" і просто "отримали колосальне задоволення".

Styler зібрав найяскравіші знімки та відеоролики з виступу Jamiroquai на фестивалі BELIVE.

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/katikooo)

#kiev #olimpiiskii #belive #buitifullife#jamiroquai A post shared by Юля Мінерва (@iuliia_minerva) on Jun 21, 2018 at 12:37pm PDT

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/iuliia_minerva)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/loves_kills)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/pomazanskaya)

Відзначимо, що сам фронтмен британської групи Джей Кей також поділився враженнями від української столиці.

"Яка прекрасна, могутня ріка. І все таке красиве. Який дивовижний міст, ви тільки подивіться на нього!" - говорить він на відео, знятому з балкона готелю, показуючи панораму.

Нагадаємо, за свою більш ніж 25-річну історію Jamiroquai випустили 9 альбомів, отримали безліч музичних нагород, включаючи "Греммі" і MTV, а їх платівка "Travelling Without Moving" потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш продаваний альбом у стилі фанк.

Раніше Styler писав про те, що Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE.

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