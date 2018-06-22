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"Колосальне задоволення": Jamiroquai "запалили" на фестивалі BELIVE (фото, відео)

STYLERЗірки        22.06.2018 - 11:48
Jamiroquai в Києві (фото: facebook.com/artem.galkin.ukr)
Jamiroquai в Києві (фото: facebook.com/artem.galkin.ukr)

Британська група Jamiroquai виступила в Києві

Відома британська джаз-фанк-гурт Jamiroquai виступила на фестивалі BELIVE, який стартував у Києві 21 червня.

Виступ колективу на НСК "Олімпійський" зібрав десятки тисяч шанувальників якісної музики.

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Українці, яким пощастило побувати на цьому дійстві, продовжують активно ділитися фото і відео в соціальних мережах.

Деякі користувачі пишуть, що "навіть не думали, Jamiroquai це такі круті хлопці". Інші ж зазначають, що завдяки Джей Кею і його команді "згадали молодість" і просто "отримали колосальне задоволення".

Styler зібрав найяскравіші знімки та відеоролики з виступу Jamiroquai на фестивалі BELIVE.

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/katikooo)

 

#kiev #olimpiiskii #belive #buitifullife#jamiroquai

A post shared by Юля Мінерва (@iuliia_minerva) on

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/iuliia_minerva)

 

GOD, PLS SAVE JAY KAY Вичавити з тебе максимальний фанк і світло! Видати феєричні фітнес-руху! Занурити вуха в саму солодку музику! Я найщасливіша людина, тому що маю можливість поринути в цей світ музики @jamiroquaihq побачити ці палаючі очі кожного музиканта, відчути цей живий організм на сцені, коли кивка і погляду достатньо, щоб поміняти весь музичний тон в секунду І як круто, коли в листопаді був Берлін, і я розумію, що вчорашня феєрія буває ще идеальней Повторили класику, закріпили пройдений матеріал! А ще праву руку тепер мити не можна, дядько Джей Кей потиснув її і подарував світло @anna_grygorieva ти моя богиня і спонсор цього віп виду! #lovekills #jamiroquai #belivefest

A post shared by Любов (@loves_kills) on

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (instagram.com/loves_kills)

Jamiroquai на фестивалі BELIVE (фото: instagram.com/pomazanskaya)

Відзначимо, що сам фронтмен британської групи Джей Кей також поділився враженнями від української столиці.

"Яка прекрасна, могутня ріка. І все таке красиве. Який дивовижний міст, ви тільки подивіться на нього!" - говорить він на відео, знятому з балкона готелю, показуючи панораму.

Нагадаємо, за свою більш ніж 25-річну історію Jamiroquai випустили 9 альбомів, отримали безліч музичних нагород, включаючи "Греммі" і MTV, а їх платівка "Travelling Without Moving" потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш продаваний альбом у стилі фанк.

Раніше Styler писав про те, що Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE.

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Теги: фестиваль, Олимпийский
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