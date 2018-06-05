Козловський все ж зміг виступити в Одесі, незважаючи на погрози (фото, відео)

Концерту Віталія в нічному клубі "Ітака" був скасований організаторами
Скандальний український співак Віталій Козловський, який виступив в Москві в честь 9 травня, все ж зумів провести концерт в Одесі, незважаючи на погрози радикалів.
Артист заспівав на відкритті розвиваючого літнього табору STAR TIME.
Фото: Козловський в Одесі (facebook.com/startimecamp)
Фотографії виступи були опубліковані на офіційній сторінці Facebook цього табору.
Відео: Козловський в Одесі (youtube.com/ТатаКривенко)
Зазначимо, що цей виступ відбувся замість його сольного концерту в нічному клубі "Ітака", який був скасований організаторами.
Раніше повідомлялося, що в Києві скасували концерт українського співака Віталія Козловського після того, як він виступив 9 травня в Москві.
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