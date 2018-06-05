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Козловський все ж зміг виступити в Одесі, незважаючи на погрози (фото, відео)

STYLERЗірки        05.06.2018 - 18:58
Фото: Віталій Козловський (vitaliykozlovskiy.com)
Фото: Віталій Козловський (vitaliykozlovskiy.com)

Концерту Віталія в нічному клубі "Ітака" був скасований організаторами

Скандальний український співак Віталій Козловський, який виступив в Москві в честь 9 травня, все ж зумів провести концерт в Одесі, незважаючи на погрози радикалів.

Артист заспівав на відкритті розвиваючого літнього табору STAR TIME.

 

Фото: Козловський в Одесі (facebook.com/startimecamp)

Фотографії виступи були опубліковані на офіційній сторінці Facebook цього табору.

Відео: Козловський в Одесі (youtube.com/ТатаКривенко)

Зазначимо, що цей виступ відбувся замість його сольного концерту в нічному клубі "Ітака", який був скасований організаторами.

 

Віталій Козловський #startime @svetlana_kravchenko.odessa

A post shared by Світлана Кравченко (@svetlanakravchenko.privat) on

Раніше повідомлялося, що в Києві скасували концерт українського співака Віталія Козловського після того, як він виступив 9 травня в Москві.

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