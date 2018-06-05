Козловский все же смог выступить в Одессе, несмотря на угрозы (фото, видео)

Концерта Виталия в ночном клубе "Итака" был отменен организаторами
Скандальный украинский певец Виталий Козловский, который выступил в Москве в честь 9 мая, все же сумел провести концерт в Одессе, несмотря на угрозы радикалов.
Артист спел на открытии развивающего летнего лагеря STAR TIME.
Фото: Козловский в Одессе (facebook.com/startimecamp)
Фотографии выступления были опубликованы на официальной странице Facebook этого лагеря.
Видео: Козловский в Одессе (youtube.com/ТатаКривенко)
Отметим, что это выступление состоялось вместо его сольного концерта в ночном клубе "Итака", который был отменен организаторами.
Раннее сообщалось, что в Киеве отменили концерт украинского певца Виталия Козловского после того, как он выступил 9 мая в Москве.
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