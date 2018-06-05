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"Були круті хлопці": Комаров розповів, про чий автограф мріє

STYLERЗірки        05.06.2018 - 14:37
Фото: Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)
Фото: Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

Ведучий поділився, хто його кумир

Український ведучий програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, про чиє автографі він мріє. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Коли мене питають, у кого б я мріяв взяти автограф, я відповідаю, що таких людей дуже мало, і до того ж їх уже немає в живих. Я б взяв автограф у Висоцького", - поділився ведучий.

Комаров зазначив, що навіть остоял в черзі скільки угордно, щоб взяти автограф у Едмунда Хілларі і шерп Норгейя Тенцинга – перше людей, які дійшли до вершини Евересту на висоту 8848 м.

Скріншот поста (instagram.com/komarovmir)

"Круті були хлопці. Багатьох надихнули за життя і продовжують надихати після смерті. Вчинками. Стилем життя. Силою волі. Дружбою. І найголовніше тим, як розпорядилися своїми несподівано повалилися популярністю і багатством. В подяку Евересту вони до кінця життя допомагали тим, хто живе біля його підніжжя, шерпам. Особливо Хілларі. Збудовані за його кошт школи і лікарні стали під Еверестом першими, і працюють досі. Зірками я називаю таких людей", - додав він.

Раніше Дмитро Комаров назвав три головні речі в подорож.

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Теги: Дмитрий Комаров
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