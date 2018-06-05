"Були круті хлопці": Комаров розповів, про чий автограф мріє

Ведучий поділився, хто його кумир

Український ведучий програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, про чиє автографі він мріє. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Коли мене питають, у кого б я мріяв взяти автограф, я відповідаю, що таких людей дуже мало, і до того ж їх уже немає в живих. Я б взяв автограф у Висоцького", - поділився ведучий.

Комаров зазначив, що навіть остоял в черзі скільки угордно, щоб взяти автограф у Едмунда Хілларі і шерп Норгейя Тенцинга – перше людей, які дійшли до вершини Евересту на висоту 8848 м.

Скріншот поста (instagram.com/komarovmir)

"Круті були хлопці. Багатьох надихнули за життя і продовжують надихати після смерті. Вчинками. Стилем життя. Силою волі. Дружбою. І найголовніше тим, як розпорядилися своїми несподівано повалилися популярністю і багатством. В подяку Евересту вони до кінця життя допомагали тим, хто живе біля його підніжжя, шерпам. Особливо Хілларі. Збудовані за його кошт школи і лікарні стали під Еверестом першими, і працюють досі. Зірками я називаю таких людей", - додав він.

Раніше Дмитро Комаров назвав три головні речі в подорож.

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