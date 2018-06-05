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"Крутые были парни": Комаров рассказал, о чьем автографе мечтает

STYLERЗвёзды        05.06.2018 - 14:37
Фото: Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)
Фото: Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)

Ведущий поделился, кто его кумир

Украинский ведущий программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, о чьем автографе он мечтает. Об этом она написал на своей странице в Instagram.

"Когда меня спрашивают, у кого бы я мечтал взять автограф, я отвечаю, что таких людей очень мало, и к тому же их уже нет в живых. Я бы взял автограф у Высоцкого", - поделился ведущий.

Комаров отметил, что даже остоял бы в очереди сколько угордно, чтобы взять автограф у Эдмунда Хиллари и шерп Норгейя Тенцинга – первых людей, которые дошли до вершины Эвереста на высоту 8848 м.

Скриншот поста (instagram.com/komarovmir)

"Крутые были парни. Многих вдохновили при жизни и продолжают вдохновлять после смерти. Поступками. Стилем жизни. Силой воли. Дружбой. И самое главное тем, как распорядились своими неожиданно свалившимися популярностью и богатством. В благодарность Эвересту они до конца жизни помогали тем, кто живет у его подножия, шерпам. Особенно Хиллари. Построенные за его деньги школы и больницы стали под Эверестом первыми, и работают до сих пор. Звездами я называю таких людей", - добавил он.

Ранее Дмитрий Комаров назвал три главные вещи в путешествии.

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Теги: Дмитрий Комаров
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