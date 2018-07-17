Леся Нікітюк в топі і міні-шортах поділилася унікальними спогадами про Київ

Телеведуча Нікітюк захотіла дізнатися про найбільш вдалий дует у шоу "Орел и Решка"
Співведуча Сергія Притули по шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Леся Нікітюк похвалилася перед своїми instagram-шанувальниками стрункою фігурою. При цьому знімки були зроблені в Києві в житловому мікрорайоні Возвиженка (урочище Гончарі-Кожум'яки).
На "жарких" фото Нікітюк позує в літньому образі: сірий укорочений топ, кокетливо декорований сердечком на грудях, стрункі ніжки української телеведучої підкреслюють міні-шорти. Свій fashion-образ Леся доповнила ультра модною у цьому сезоні поясною сумкою, а також чорними видовженимиокулярами.
Також Нікітюк зізналася, що саме на Возвиженці п'ять років тому вона знімала відео для кастингу тревел-шоу "Орел и Решка", ведучою якого Нікітюк все ж стала.
"5 років тому саме на Воздвиженці проходив мій кастинг на О&Р. Я тоді була ще молодою і зеленою. Хто в парі зі мною вам подобався більше? Я і Бідняків? Я і Регіна Петрівна? Я і Бадоєв, я і Сережка? Я і Синєльніков?" – підписала фото Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк прогулюється по Києву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники Лесі Никитюк поспішили відповісти на питання своєї улюблениці. Багато зійшли на те, що її дует з Регіною Тодоренко був кращим.
"Регіна Петрівна і ви, Леся Іванівна. Без вас "Орел и Решка" перетворилися в суцільну рекламу кави з дурними ведучими", - пише serega_krol.
"Регіна. У вас багато класних жартів, і ви веселі. Обожнюю "Орел и Решка", - погоджується ustavitskaya_angelina_12.
"І з Регіною, і з Сережкою було цікаво", - зазначає lizochka28.
"Леся, повертайтеся в проект! Ви і Регіна. Мені здається, ви поспішили піти і позбавили глядачів приємної компанії! Не капризуйте, повертайтеся!" – просить madam.shitova24.
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк: стильний образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Також не обійшли стороною підписники Нікітюк і її літній образ. Багато підкреслили, що телеведуча виглядає шикарно.
"Пройшло 5 років, а ви все така красуня", - пише olgakomada.
"Добре виглядаєте", - зазначає yuriy.treityak.
"Офігєнно", - захоплюється heljga89.
"Боже, яка ти крута, обожнюю тебе", - пише mishka.teddy_3002.
Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк відпочивала на грузинському курорті Батумі. Тоді телеведуча поділилася з фанами відвертим фото в купальнику тілесного кольору, і показала спортивну фігуру.
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