Леся Никитюк в топе и мини-шортах поделилась уникальными воспоминаниями о Киеве

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая Никитюк захотела узнать о наиболее удачном дуэте в шоу "Орел и Решка"

Соведущая Сергея Притулы по шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк похвасталась перед своими instagram-поклонниками стройной фигурой. При этом снимки были сделаны в Киеве в жилом микрорайоне Возвиженка (урочище Гончары-Кожемяки).

На "жарких" фото Никитюк позирует в летнем образе: серый укороченный топ, кокетливо декорированный сердечком на груди, стройные ножки украинской телеведущей подчеркивают мини-шорты. Свой fashion-образ Леся дополнила ультра модной в этом сезоне поясной сумкой, а также черными удлиненными очками.

Также Никитюк призналась, что именно на Возвиженке пять лет назад она снимала видео для кастинга тревел-шоу "Орел и Решка", ведущей которого Никитюк все же стала.

"5 лет назад именно на Воздвиженке проходил мой кастинг на О&Р. Я тогда была еще молодой и зеленой. Кто в паре со мной вам нравился больше? Я и Бедняков? Я и Регина Петровна? Я и Бадоев, я и Серьга? Я и Синельников?" – подписала фото Леся Никитюк.

Леся Никитюк прогуливается по Киеву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси Никитюк поспешили ответить на вопрос своей любимицы. Многие сошли на том, что ее дуэт с Региной Тодоренко был лучшим.

"Регина Петровна и вы, Леся Ивановна. Без вас "Орел и Решка" превратился в сплошную рекламу кофе с глупыми ведущими", - пишет serega_krol.

"Регина. У вас много классных шуток, и вы веселые. Обожаю "Орел и Решка", - соглашается ustavitskaya_angelina_12.

"И с Региной, и с Серьгой было интересно", - отмечает lizochka28.

"Леся, возвращайтесь в проект! Вы и Регина. Мне думается, вы поспешили уйти и лишили зрителей приятной кампании! Не капризничайте, возвращайтесь!" – упрашивает madam.shitova24.

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк: стильный образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также не обошли стороной подписчики Никитюк и ее летний образ. Многие подчеркнули, что телеведущая выглядит шикарно.

"Пройшло 5 років, а ви все така красотка", - пишет olgakomada.

"Шикарно выглядите", - отмечает yuriy.treityak.

"Афигенно", - восхищается heljga89.

"Боже, какая ты крутая, обожаю тебя", - пишет mishka.teddy_3002.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк отдыхала на грузинском курорте Батуми. Тогда телеведущая поделилась с фанами откровенным фото в купальнике телесного цвета, и показала спортивную фигуру.

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