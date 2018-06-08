Лободі не дісталося: українські зірки похвалилися преміями з Москви (фото і відео)

Співачки отримали чергові російські нагороди
Відомі українські співачки Ані Лорак і Анна Седокова, а також колишня ведуча шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко знову похвалилися нагородами з Москви. У столиці Росії в четвер, 7 червня, відбулася церемонія вручення премії Fashion People Awards. У соцмережі Instagram з'явилися фото і відео з події.
Захід відбувся в концертному залі Vegas City Hall у столиці РФ.
Седокова здобула перемогу за fashion-video року - "Не твоя вина". Ані Лорак завоювала нагороду своїм шоу "Diva". Регіна Тодоренко перемогла в номінації "Ведуча року".
Скріншот Stories (instagram.com/anilorak)
Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)
Відео: Анна Седокова в Москві (instagram.com/malinaa.official)
Відео: Ані Лорак в Москві (instagram.com/anilorak_ani_fan)
Відео: Ані Лорак у столиці РФ (instagram.com/anilorak_ani_fan)
Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
На премію також були номіновані інші українські артисти. Зокрема, Світлана Лобода претендувала на перемогу відразу в трьох номінаціях - "Саундтрек року", "Альбом року" і "Fashion-пісня", однак зірка не удостоїлася премії.
В категорії "Відкриття року" був заявлений Артем Пивоваров, в номінації "Fashion-співачка" - Віра Брежнєва, в номінації "Fashion співак" - Макс Барських.
До речі, Ані Лорак в облягаючому костюмі похвалилася ідеальним пресом.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)