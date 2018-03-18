На Ломаченко напав фанат в США: опубліковано відео

У соцмережі з'явився ролик з Василем Ломаченко в Нью-Йорку

На фан-сторінці чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка в Facebook було опубліковано відео, зняте в Нью-Йорку.

В емоційному ролику можна побачити спортсмена, якого помітив його американський фанат в той час, як боксер разом зі своїм менеджером Егісом Клімасом прямував на арену "Madison Square Garden", де відбувся бій Олександра Гвоздика і Мехді Амара.

Чоловік просто не повірив своїм очам, не міг стримати вражень і почав розмовляти з титулованим спортстменом. Потім він попросив зробити селфи з Василем.

Пропонуємо вам побачити це емоційне відео:

Відео: facebook.com/LOMUS

Нагадаємо, що Василь Ломаченко повернувся в США, де почав підготовку до свого наступного бою. 12 травня він вийде в ринг проти чемпіона світу в напівлегкій, другому легкої і легкій ваговій категорії Хорхе Лінареса. Бій відбудеться в Нью-Йорку.