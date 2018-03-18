На Ломаченко напал фанат в США: опубликовано видео

В соцсети появился ролик с Василием Ломаченко в Нью-Йорке

На фан-странице чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко в Facebook было опубликовано видео, снятое в Нью-Йорке.

В эмоциональном ролике можно увидеть спортсмена, которого заметил его американский фанат в то время, как боксер вместе со своим менеджером Эгисом Климасом направлялся на арену "Madison Square Garden", где состоялся бой Александра Гвоздика и Мехди Амара.

Мужчина просто не поверил своим глазам, не мог сдержать восторога и начал разговаривать с титулованным спортстменом. Затем он попросил сделать селфи с Василием.

Предлагаем вам увидеть это эмоциональное видео:

Видео: facebook.com/LOMUS

Напомним, что Василий Ломаченко вернулся в США, где начал подготовку к своему следующему бою. 12 мая он выйдет в ринг против чемпиона мира в полулегком, втором легкой и легкой весовой категории Хорхе Линареса. Бой состоится в Нью-Йорке.