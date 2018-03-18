Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Ломаченко напал фанат в США: опубликовано видео

STYLERЗвёзды        18.03.2018 - 21:45
Василий Ломаченко (РБК-Украина)
Василий Ломаченко (РБК-Украина)

В соцсети появился ролик с Василием Ломаченко в Нью-Йорке

На фан-странице чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко в Facebook было опубликовано видео, снятое в Нью-Йорке.

В эмоциональном ролике можно увидеть спортсмена, которого заметил его американский фанат в то время, как боксер вместе со своим менеджером Эгисом Климасом направлялся на арену "Madison Square Garden", где состоялся бой Александра Гвоздика и Мехди Амара.

Мужчина просто не поверил своим глазам, не мог сдержать восторога и начал разговаривать с титулованным спортстменом. Затем он попросил сделать селфи с Василием.

Предлагаем вам увидеть это эмоциональное видео:

 

Видео: facebook.com/LOMUS

Напомним, что Василий Ломаченко вернулся в США, где начал подготовку к своему следующему бою. 12 мая он выйдет в ринг против чемпиона мира в полулегком, втором легкой и легкой весовой категории Хорхе Линареса. Бой состоится в Нью-Йорке.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Подготовленный танец": сеть взорвало видео танца Усика с Ломаченко Бой Ломаченко – Линарес: украинцу выдвинули ультиматум
Теги: Ломаченко
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top