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Ломаченко прооперували: перші фото після хірургічного втручання

STYLERЗірки        31.05.2018 - 20:48
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Спортсмен повідомив про вдалу операцію

Відомий український боксер, чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко, який пошкодив праве плече під час поєдинку з Хорхе Лінаресом, повідомив про успішне проведення хірургічного втручання. Відповідні фото після операції опубліковані на сторінці спортсмена у соцмережі Instagram.

"The operation was a success. Thanks for all the messages and comments. I have the best fans in the world (Операція пройшла успішно. Дякую за всі повідомлення та коментарі. У мене найкращі фанати в світі)", - повідомив спортсмен.

"Дякую всім за теплі слова підтримки P. S. Прорвемося", - написав боксер.

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Фото: Ломаченко перед операцією (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Скріншот поста (instagram.com/lomachenkovasiliy)

В коментарях українському боксеру побажали якнайшвидшого одужання.

"Удачі і швидкого одужання тобі, чемпіоне!" – написали користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, що Ломаченко відмовився від пояса WBO у напівлегкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вибув з ладу через травму плеча.

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Теги: бокс, Василь Ломаченко
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